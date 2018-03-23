Звезды Тора: Рагнарек сыграют в продолжении кинофраншизы Люди в черном

Тесса Томпсон и Крис Хемсворт сыграют Людей в черном

Звезды марвеловского блокбастера Тор: Рагнарек, актеры Тесса Томпсон и Крис Хемсворт снимутся в продолжении кинофраншизы Люди в черном.

По данным издания The Hollywood Reporter, оригинальные персонажи Уилла Смита и Томми Ли не появятся в четвертой части культового кинопроекта.

Режиссером выступит американец Феликс Гэри Грей, который снимал восьмой Форсаж. Сценарий для Людей в черном 4 напишут сценаристы Железного человека Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, а исполнительным продюсером выступит Стивен Спилберг.

Критики уже успели окрестить кинопроект «невероятным киногибридом». Предполагается, что новых Людей в черном ожидает большой успех в прокате. Премьера запланирована на 14 июня 2019 года.

via GIPHY

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook