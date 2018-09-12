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Звезда Игры престолов упрекнул киностудию Marvel в гомофобии

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Кит Харингтон выразил свое возмущение

Кит Харингтон выразил свое возмущение

Один из главных героев сериала Игра престолов, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон обвинил кинокомпанию Marvel в гомофобии.

Возмущение 31-летнего актера вызвал тот факт, что в супергеройских фильмах Marvel нет актеров нетрадиционной ориентации. Об этом Харингтон заявил в интервью для издания Variety в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

«Огромная проблема состоит в том, что мужественность и гомосексуальность не могут идти рука об руку. В картинах Marvel мы не видим супергероев, которые являются открытыми геями в реальной жизни. Когда же это, наконец, произойдет?», – заявил Кит Харингтон.

Отметим, что ранее Marvel обвиняли в расовом дисбалансе, но студия выпустила успешный в прокате фантастический боевик Черная пантера. Вполне вероятно, что после упреков в отсутствии гомосексуалистов в актерском составе лент продюсеры займутся и этим вопросом.  

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