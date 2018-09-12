Звезда Игры престолов упрекнул киностудию Marvel в гомофобии

Один из главных героев сериала Игра престолов, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон обвинил кинокомпанию Marvel в гомофобии.
Возмущение 31-летнего актера вызвал тот факт, что в супергеройских фильмах Marvel нет актеров нетрадиционной ориентации. Об этом Харингтон заявил в интервью для издания Variety в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.
«Огромная проблема состоит в том, что мужественность и гомосексуальность не могут идти рука об руку. В картинах Marvel мы не видим супергероев, которые являются открытыми геями в реальной жизни. Когда же это, наконец, произойдет?», – заявил Кит Харингтон.
Отметим, что ранее Marvel обвиняли в расовом дисбалансе, но студия выпустила успешный в прокате фантастический боевик Черная пантера. Вполне вероятно, что после упреков в отсутствии гомосексуалистов в актерском составе лент продюсеры займутся и этим вопросом.
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