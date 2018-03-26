"Зовите меня Гарри Стайлс". Актер, сыгравший Джейме Ланнистера, рассказал о его новом образе в последнем сезоне Игры престолов

Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в популярном сериале Игра престолов, рассказал, что в последнем сезоне его персонаж будет выглядеть по-другому.

После потери длинных прядей волос после первых нескольких сезонов, во всех последующих эпизодах Джейме Ланнистер носил короткую прическу с рваными прядями. Теперь он, кажется, снова станет немного лохматее.

"Я снимаюсь в последнем сезоне Игры престолов. В целом, я не сильно лохматый, но у меня есть настоящая борода. Зовите меня Гарри Стайлс", - сказал Костер-Вальдау в интервью ShortList.

Комментируя предыдущий вид своего персонажа, он сказал: "Он был вынужден сделать стрижку. Особенно, проведя два сезона, влачась в грязи".

"В его характере произошли большие изменения, поэтому стрижка - это способ сообщить об этом", - добавил актер.

Восьмой сезон сериала Игра престолов выйдет на экраны в 2019 году.

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