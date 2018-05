Золотую Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил Корээда Хирокадзу

Главный приз Завершившегося сегодня 71-го Каннского кинофестиваля, Золотую Пальмовую ветвь, получил японский кинорежиссер Корээда Хирокадзу за фильм Магазинные воришки/ Shoplifters.

Церемония оглашения победителей завершилась только что во Дворце фестивалей на набережной Круазетт.

La Palme d'or est décernée à KORE-EDA HIROKAZU pour le film MANBIKI KAZOKU (UNE AFFAIRE DE FAMILLE)



The Palme d'or goes to KORE-EDA HIROKAZU for the film MANBIKI KAZOKU (SHOPLIFTERS)