Золотую Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил Корээда Хирокадзу

Главный приз Завершившегося сегодня 71-го Каннского кинофестиваля, Золотую Пальмовую ветвь, получил японский кинорежиссер Корээда Хирокадзу за фильм Магазинные воришки/ Shoplifters.

Церемония оглашения победителей завершилась только что во Дворце фестивалей на набережной Круазетт.

#Palmarès #Awards #Clôture ✨



La Palme d'or est décernée à KORE-EDA HIROKAZU pour le film MANBIKI KAZOKU (UNE AFFAIRE DE FAMILLE)



The Palme d'or goes to KORE-EDA HIROKAZU for the film MANBIKI KAZOKU (SHOPLIFTERS)#Cannes2018 pic.twitter.com/EzShJD1PYo — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 19, 2018

Фильм рассказывает о семье бедного японского рабочего. Семья существует практически только на пенсию бабушки, поэтому некоторые ее члены подворовывают в магазинах. Однажды глава семейства подбирает на улице маленькую девочку и приводит ее в дом. Семья продолжает жить как жила, но однажды кто-то из родсвенников обнаруживает объявление о пропавшей девочке. Хирокадзу - не новичок в Каннах. В 2013 году его картина Каков отец, таков и сын получила в основном конкурсе Канн Приз жюри.

А сегодня вечером Гран-при, второй по значимости приз Каннского кинофестиваля, ушел режиссеру американскому Спайку Ли за фильм Черный клановец (BlacKkKlansman).

Спайк Ли на церемонии награждения/ Фото EPA

Поляк Павел Павликовский назван лучшим режиссером за фильм Холодная война.

Павел Павликовский/ Фото EPA

Марчелло Фонте - лучшая мужская роль, фильм итальянского режиссера Маттео Гарроне Догмен (Dogman).

Марчелло Фонте/ Фото EPA

Самал Еслямова, сыгравшая мигрантку из Кыргызстана в фильме кСергея Дворцевого Айка стала лучшей актрисой нынешних Канн.

Самал Еслямова/ Фото ЕРА

Награду в основном конкурсе за Лучший сценарий поделили картины Счастливый Лазарь (Lazzaro Felice) итальянского режиссера Аличе Рорвакер и Три Лица Джафара Панахи.

Аличе Рорвакер/ Фото EPA

Приз жюри ушел Надин Лабаки, Ливан, за фильм Капернаум о мальчике из многодетной семьи, которая живет за чертой бедности, который решает подать в суд на своих родителей за то, что они произвели его на свет.

Надин Лабаки и Зейн Алрафеа, которой сыграл главную роль в фильм Капернаум/ Фото ЕРА

Специальную Золотую пальмовую ветвь в этом году получил Жан-Люк Годар за работу Книга и речь (Le Livre d’Image).

Жан-Люк Годар/ Архивное фото ЕРА

Приз Золотая камера получил режиссер Лукасу Донту за фильм Девочка.

Ранее сегодня стало известно, что психологический триллер Пылающий южнокорейского режиссера Ли Чхан-дона по рассказу Харуки Мураками Сжечь Сарай, который был представлен в основном конкурсе Канн в этом году, получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Капернаум Надин Лабаки получила награду Экуменического жюри.

18 мая жюри второй по значимости конкурсной программы Каннского кинофестиваля Особый взгляд, которое возглавлял Бенисио дель Торо, вручило премию за лучшую режиссуру украинскому режиссеру Сергею Лознице за фильм Донбасс.

Председатель жюри основного конкурса Кейт Бланшетт/ Фото ЕРА

71-ый Каннский Кинофестиваль стартовал в этом году 8 мая. Председателем жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля в этом году стала австралийская актриса Кейт Бланшетт. Ранее она неоднократно посещала Канны как актриса и продюсер, но судила фильмы своих коллег будет впервые. Всего в состав жюри вошли пять женщин и четыре мужчины семи национальностей и с пяти континентов.