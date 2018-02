Золотой медведь для Уиллема Дефо и полная программа фестиваля. Последние новости Берлинале-2018

Во вторник, 6 февраля, организаторы престижного Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) 2018 объявили ряд новостей касательно события, до которого остались считанные дни.

В частности, был объявлен полный состав жюри основного конкурса 68-го Берлинале. Возглавит жюри, как сообщалось ранее, немецкий режиссер, сценарист, композитор и продюсер Том Тыквер. Определить победителей ему помогут пять кинематографистов: актриса Сесиль де Франс (Бельгия), фотограф и бывший директор Filmoteca Española Чемо Прадо (Испания), продюсер Адель Романски (США), композитор Рюити Сакамото (Япония) и кинокритик Стефани Захарек (США).

Международное жюри присудит награды в таких номинациях:

Золотой медведь за Лучший фильм

Серебряный медведь – Большой приз жюри

Серебряный медведь (приз Альфреда Бауэра) фильму, открывающему новые перспективы

Серебряный медведь лучшему режиссеру

Серебряный медведь лучшей актрисе

Серебряный медведь лучшему актеру

Серебряный медведь за лучший сценарий

Серебряный медведь за выдающийся художественный вклад в области операторского мастерства, монтажа, музыки или дизайна костюмов.

Фото: ЕРА

В этом году в основном конкурсе Берлинале примет участие 19 фильмов:

Остров собак, режиссер Уэс Андерсон (фильм-открытие)

Утейа, 22 июля, режиссер Эрик Поппе

3 дня в Кибероне, режиссер Эмили Атеф

Ева, режиссер Бенуа Жако

Транзит, режиссер Кристиан Петцольд

Время Дьявола, режиссер Лав Диас

Девица, режиссер Дэвид Целльнер, Натан Целльнер

Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет, режиссер Гас Ван Сент

Довлатов, режиссер Алексей Герман мл.

Моя дочь, режиссер Лаура Биспури

In the Aisles (Между рядами), режиссер Томас Стубер

Свинья, режиссер Мани Хагиги

My Brother’s Name is Robert and He is an Idiot (Моего брата зовут Роберт и он идиот), режиссер Филип Гренинг

Музей, режиссер Алонсо Руиспаласиос

The Prayer (Молитва), режиссер Седрик Кан

The Real Estate (Недвижимость), режиссер Манс Манссон, Эксел Петерсен

Touch Me Not (Не трогай меня), режиссер Адина Пинтилие

Twarz (Лицо), режиссер Малгожата Шумовска

Сумасшедшая, режиссер Стивен Содерберг

Кадр из фильма Девица

Кроме того, организаторы сообщили, что американский актер Уиллем Дефо получит почетную награду фестиваля - Золотого медведя. «Уиллем Дефо - близкий друг фестиваля, он неоднократно был гостем киносмотра, как участник программ, так и в качестве члена жюри 2007 года. С нетерпением жду встречи с ним, чтобы вручить ему Золотого медведя в знак признания его достижений в индустрии», - сказал директор Берлинале Дитер Косслик.

68-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет 15-25 февраля 2018 года. Победители станут известны на церемонии закрытия смотра, которая состоится 24 февраля в Berlinale Palast.