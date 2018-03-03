Золотая малина: в США объявили худший фильм года

В субботу, 3 марта, Эмоджи фильм получил четыре антипремии Золотая малина как худший фильм года, а также в номинациях худший сценарий, худший режиссер и худшая пара на экране, сообщает Hollywood Reporter.

Эмоджи фильм обошел даже На пятьдесят оттенков темнее, который также претендовал на звание худшего фильма и был признан худшим сиквелом. Ким Бессинджер, сыгравшая в этой картине, получила награду за худшую женскую роль второго плана.

Худшим актером стал Том Круз (за фильм Мумия), худшей актрисой - Тайлер Перри (Хэллоуин Мэдеи 2). Худшим актером второго плана признали Мэла Гибсона за роль в фильме Здравствуй, папа, Новый год 2.

В этом году Золотая малина и сайт Rotten Tomatoes ввели новую антинаграду за фильм "настолько плохой, что вам понравился". Ее присудили комедии Спасатели Малибу.

По традиции, лауреаты Золотой малины оглашаются за день до оглашения победителей Оскара.

Напомним, что Rolling Stone составил рейтинг худших фильмов, которые вышли на экраны в 2017 году.