Золота дзиґа 2018. Объявлены победители национальной кинопремии

20 апреля в КВЦ Парковый состоялось вручение национальной кинопремии Золота дзиґа.

Победители были определены членами Украинской Киноакадемии путем двухэтапного голосования. В этом году добавились еще 4 номинации - "Лучший художник по гриму", "Лучший художник по костюмам", "Лучший звукорежиссер" и премия "Выбор зрителя" (выбор пользователей в сети).

За победу в номинации "Лучший фильм" 2017 боролось пять фильмов: Киборги режиссера Ахтема Сеитаблаева, Припутни Аркадия Непиталюка, Уровень черного Валентина Васяновича, Стримголов Марины Степанской и DZIDZIO Контрабас Олега Борщевского.

"Лучший фильм" - Киборги, Ахтем Сеитаблаев.

"Лучший актер в главной роли" - Вячеслав Довженко, фильм Киборги;

"Лучшая актриса в главной роли" - Даша Плахтий, фильм Стримголов;

"Лучший режиссер-постановщик" - Сергей Лозница, фильм Кроткая;

"Лучший художником по гриму" - Лилиана Хома, фильм Киборги;

Киборги, Ахтем Сеитаблаев

"Лучший художник по костюмам" - Светлана Симонович за фильм Червоний;

"Лучший звукорежиссер" - Сергей Степанский, фильм Стримголов;

"Лучший короткометражный игровой фильм" - Випуск 97, Павел Остриков.

"Лучший художник-постановщик" - Шевкет Сейдаметов, фильм Киборги;

"Лучший композитор" - Никита Моисеев, фильм Стримголов;

"Лучший актер второго плана" - Виктор Жданов, фильм Киборги;

"Лучшая актриса второго плана" - Нина Набока, фильм Припутни;

Стримголов, режиссер Марина Степанская

"Лучший анимационный фильм" - фильм Причиннна, Андрей Щербак;

"Лучший сценарист" - Наталья Ворожбит, фильм Киборги;

"Лучший оператор-постановщик" - Валентин Васянович, фильм Уровень черного;

"Лучший документальный фильм" - фильм Будинок "Слово", Тарас Томенко;

"Выбор зрителя" - фильм Dzidzio Контрабас, Сергей Лавренюк;

"Вклад в развитие украинского кино" - Вячеслав Криштофович;