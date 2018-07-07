Зигмунд - новый Шерлок. Netflix снимет детектив об известном психоаналитике

Киношники не впервые пытаются превратить «отца психоанализа» в детектива

Netflix профинансирует съемки австрийской драмы, в которой известный психолог Зигмунд Фрейд станет сыщиком и будет искать серийного убийцу.

Немецкоязычный сериал покажет молодого невролога, который будет помогать полицейскому инспектору выследить серийного убийцу, терроризирующего Вена 19-го века, пишет Variety.

Сериал будет транслироваться на австрийском телевидении, а Netflix приобретает права для Великобритании, США, Германии и других международных территорий. Производство сериала должно начаться осенью этого года.

Киношники не впервые пытаются превратить «отца психоанализа» в детектива. В 2014 году автор X-файлов Фрэнк Спотниц написа сценарий Фрейд: Секретный журнал - сериала, в котором Фрейд использовал свои новые теории для решения нерасследованных дел.

В романе 2006 года Интерпретация убийства Фрейд также расследует дело об убийстве во время своего визита в Нью-Йорк в 1909 году.

Сам Фрейд был фанатом детективной фантастики и рассказов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе.

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