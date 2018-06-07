Жить в одно время с ней было большой честью. Известные украинцы скорбят по Кире Муратовой

6 июня в Одессе скончалась легендарный украинский режиссер Кира Муратова. За свою 50-летнюю кинокарьеру Муратова успела получить множество наград и премий, а также тысячи поклонников своего таланта.

Украинцы в соцсетях скорбят об ушедшей Муратовой. Свои соболезнования выражают как первые лица государства, так и обычные люди.

Свои соболезнования высказывают также коллеги Муратовой из-за рубежа.

Вечная память... Допис, поширений Земфира • Live (@zemfiralive) 6 Чер 2018 р. о 2:50 PDT

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