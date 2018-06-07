На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Жить в одно время с ней было большой честью. Известные украинцы скорбят по Кире Муратовой

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Кира Муратова с мужем
Фото: Marina Bernackaya / Facebook

Кира Муратова с мужем

6 июня в Одессе скончалась легендарный украинский режиссер Кира Муратова. За свою 50-летнюю кинокарьеру Муратова успела получить множество наград и премий, а также тысячи поклонников своего таланта.

Украинцы в соцсетях скорбят об ушедшей Муратовой. Свои соболезнования выражают как первые лица государства, так и обычные люди.

 

 

Прощай Гений ???? #кирамуратова

Допис, поширений Ричард Горн (@richardgorn)

 

Свои соболезнования высказывают также коллеги Муратовой из-за рубежа.

 

Вечная память...

Допис, поширений Земфира • Live (@zemfiralive)

 

 

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове