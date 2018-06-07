Жить в одно время с ней было большой честью. Известные украинцы скорбят по Кире Муратовой

6 июня в Одессе скончалась легендарный украинский режиссер Кира Муратова. За свою 50-летнюю кинокарьеру Муратова успела получить множество наград и премий, а также тысячи поклонников своего таланта.
Украинцы в соцсетях скорбят об ушедшей Муратовой. Свои соболезнования выражают как первые лица государства, так и обычные люди.
Свои соболезнования высказывают также коллеги Муратовой из-за рубежа.
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