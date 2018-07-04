Женщина на войне. Что мы знаем о фильме, который даст старт главному кинособытию страны

Впервые Одесский кинофестиваль откроет фильм с украинским участием – большая международная копродукция между Исландией, Францией и Украиной

На церемонии открытия 9-го Одесского кинофестиваля, главного кинособытия года в Украине, покажут фильм-призер программы Неделя критики Каннского кинофестиваля-2018 Женщина на войне.

"Впервые Одесский кинофестиваль откроет фильм с украинским участием - большая международная копродукция между Исландией, Францией и Украиной. Несмотря на достаточно громкое название, фильм - легкий и приятный для просмотру, но в тоже время заставляет задуматься о глобальных вопросах для каждого человека. Кроме того, Женщина на войне подчеркивает мировой тренд "женского кино" (хоть и снят режиссером-мужчиной), и , думаю, станет хорошим стартом фестивального марафона для киноманов. Помимо увлекательной истории, фильм очень музыкальный, и нашим зрителям, уверена, понравится неожиданное сочетание украинского фолька с исландским авангардным джазом", - рассказала НВ Style Юлия Синькевич, генпродюсер ОМКФ.

Итак, что мы знаем о фильме открытия Одесского Международного кинофестиваля.

1 В центре сюжета женщина по имени Халла. Ей под 50, она - дирижер местного хора, которая тайно ведет войну с местными производителями алюминия, которые разрушают природу Исландии.

Кадр из фильма/ Unifrance

2 Когда Халла планирует свою самую смелую операцию, ей приходит письмо, которое меняет все. Ее заявка на усыновление ребенка наконец одобрена, и женщину ждет маленькая девочка из Украины. Чтобы исполнить свою мечту стать матерью, Халла готова бросить свою деятельность экозащитницы, но перед этим решает осуществить последнюю атаку, чтобы нанести разрушительный удар алюминиевой промышленности.

Кадр из фильма/ Фото Unifrance

3 Роль Халлы исполнила известная исландская актриса Халлдора Гейхадсдоттир, известная по фильмам Металлистка, О лошадях и людях, Остров дьявола.

Халлдора Гейхадсдоттир в роли Халлы/ Фото Unifrance

4 Мировая премьера фильма состоялась в мае этого года на 71-м Каннском кинофестивале, где он принимал участие в программе Неделя критики, получив несколько наград, в том числе - за лучшую музыку.

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5Режиссер фильма Бенедикт Ерлингссон (Benedikt Erlingsson) - один из самых успешных театральных постановщиков Исландии. Его режиссерский дебют в игровом кино - Про лошадей и людей - получил более двадцати наград по всему миру. Зрители ОМКФ имели возможность посмотреть эту ленту в 2014 году в программе Фестиваль фестивалей.

Режиссер Бенедикт Ерлингссон/ Фото с сайта kviff.com

6 В фильме сыграли украинские актеры Елена Лавренюк - она играет директора детского дома, Маргарита Хильская, которая исполняет роль украинской девочки Маргариты, которую предстоит удочерить Халле. В картине также снялись участницы украинского женского хора Ирина Данилейко, Галина Гончаренко и Сусанна Карпенко. А руководитель Лаборатории этномузыкологии Национальной музыкальной академии Ирина Клименко адаптировала тексты песен вместе с режиссером.

Кадр из фильма/ Фото Unifrance

7 Помимо копродюсера Сергея Лавренюка, Украину в фильме представляют исполнительный продюсер Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, костюмер Мария Керо, художник-декоратор Люся Малышко. Часть работ по компьютерной графике выполнялась в Украине постпродакшн-студией Ракета Фильм.

Халлдора Гейхадсдоттир в роли Халлы/ Сайт ОМКФ

8 Съемки длились восемь недель на различных локациях в Украине и в Исландии.

Постер фильма/ IMBD