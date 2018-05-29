Женился актер, сыгравший в саге о Гарри Поттере

Актер Мэттью Льюис, который известен по роле Невилла Долгопупса в саге о Гарри Поттере, женился на своей подруге Анджеле Джонс.

Актер сообщил, что в связи со свадьбой пропустил концерт группы Arctic Monkeys, передает People.

"Я не только пропустил Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но еще и когда они были в Италии в то же время, что и мы, моя жена заставила меня жениться", - заявил Льюис.

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