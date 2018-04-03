Жажда смерти и Опасный бизнес. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых криминальный боевик с Брюсом Уиллисом и фильм ужасов Джона Красински.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Тихое место, Роден, Опасный бизнес и Жажда смерти.

Приятного просмотра!

Жажда смерти. Элай Рот. С 5 апреля

Ремейк популярного фильма 1974 года с Чарльзом Бросноном в главной роли. В версии 2018 года роль Броснона досталась Брюсу Уиллису. Последний играет Пола Керси – хирурга и примерного семьянина. Вернувшись однажды домой, Пол находит своих жену и дочь избитыми и изнасилованными. Жена, Люси, умирает у него на руках. Полиция не спешит с расследованием. Тогда, вооружившись револьвером, Пол решает сам найти убийц. А заодно и убить пару-тройку других преступников.

Элай Рот ранее специализировался на боди-хоррорах (Хостел, Зеленый ад). Видимо, сейчас режиссер решил расширить жанровое разнообразие своих проектов и снял кровавый триллер про месть и отчаяние простого человека. Кроме Уиллиса, в фильме сыграли: Винсент Д’Онофрио, Дин Норрис, Кимберли Элиз, Майк Эппс и другие.

Тихое место. Джон Красински. С 5 апреля

В своей третьей режиссерской работе популярный актер Красински обратился к жанру фильма ужасов. Действие картины происходит на ферме, находящейся где-то в американской глуши. Из телевизионных репортажей и газетных заголовков семья, живущая на ферме узнает, что на Землю напали какие-то чудища. То ли из космоса, то ли из параллельного мира. Они ничего не видят, зато превосходно слышат. Поэтому тем, кто хочет выжить необходимо вести себя как можно тише. Фермеры даже сделали тропинки из песка, чтобы ненароком не наступить на сухой лист. В семье есть папа, мама и сын с дочкой. Ситуация усугубляется беременностью мамы: роды должны пройти тихо, а это, скорее, из разряда фантастки.

В США от фильма в восторге почти все его посмотревшие. Многочисленные трейлеры тоже интригуют. В главных ролях сам Джон Красински, Эмили Блант, Ноа Джуп, Кейд Вудворд и Милли Симмондс.

Роден. Жак Дуайон. С 5 апреля

Фильм Дуайона участвовал в основном конкурсе 70-го Каннского кинофестиваля и согласно своего названия расскажет о великом французском скульпторе Огюсте Родене. Картина пройдется по основным этапам жизни и творчества знаменитого импрессиониста: Врата ада, Мыслитель, отношения с Розой Бере и рождение единственного сына, отношения с талантливой, но психически нестабильной ученицей Камиллой Клодель, всемирная слава.

В главной роли Венсан Линдон (Дневник горничной, Добро пожаловать). Во второстепенных: Изиа Ижлен, Северина Канеель. В какой-то момент появятся Виктор Гюго в исполнении Бернара Верле и Рильке в исполнении Андерса Даниэльсена Лье.

Опасный бизнес. Нэш Эдгертон. С 5 апреля

Шарлиз Терон снова в роли хладнокровной блондинки, которая не остановится ни перед чем для достижения своей цели. Сюжет фильма немного запутан, но если в двух словах, то некая корпорация изобрела формулу, позволяющую производить марихуану в форме таблеток. В медицинских целях, разумеется. Боссы этой корпорации нанимают курьера из числа своих подчиненных, который должен доставить прототип на производство в Мексике. Курьер, его зовут Гарольд, сначала инсценирует свое похищение для смутной выгоды, а потом по иронии случая, его действительно похищают представители картеля. В итоге, вместо миллионных прибылей начальство получает ворох проблем.

Кроме Терон, в фильме сыграли: Дэвид Ойелоуо, Аманда Сайфред, Шарлто Копли и Джоэл Эдгертон. Режиссером стал брат последнего Нэш Эдгертон. Это его дебют.

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