Жак Одиар, Мишель Хазанавичус и другие. Европейские кинематографисты призвали освободить Олега Сенцова

Европейская киноакадемия в пятницу в очередной раз призвала к немедленному освобождению из российской тюрьмы украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает более 50 дней.

Французская киноорганизация Société des Réalisateurs de Films также начала кампанию поддержки освобождения Сенцова. Обладатель Золотой пальмовой ветки режиссер Жак Одиар записал видеообращение, сообщает Deadline.

"Олег Сенцов, возможно, доживает свои последние дни. Олег Сенцов – женат, отец двух детей, с проевропейскими взглядами, выступал против аннексии Крыма Владимиром Путиным. Хотя он всего лишь хотел использовать свою камеру, он был похищен из своего дома в Крыму спецслужбами, пережил пытки и был приговорен к 20 годам заключения за «терроризм»….Мы верим, что еще есть время действовать. Мы хотим верить в большую победу – победу, которая важнее любого футбольного матча – освобождение Олега Сенцова", - сказал Одиар.

"If we don't say a word, if we don't act, Oleg Sentsov will die."



Jacques Audiard asks for the liberation of the Ukrainian director Oleg Sentsov, imprisoned in Russia for 4 years and engaged in a hunger strike #FreeSentsov #FreeOlegSentsov #SaveOlegSentsov #FifaWorldCup2018 pic.twitter.com/Xkwg7ipCeK — Konbini news (@konbininews) 6 июля 2018 г.

Кроме того, в письме, опубликованном на сайте SRF и во французском ежедневнике Libération, десятки кинематографистов, включая Тодда Хейнса, Луку Гуаданьино, Уильяма Фридкина, Мишеля Хазанавичуса, Франсуа Озона, Рити Пана, Линн Рэмси, Клэр Дейнс и братьев Дарденн, призвали Европу и мир «использовать все имеющиеся в их распоряжении средства», чтобы добиться немедленного освобождения Сенцова.

"Если Олег Сенцов умрет, не только Владимир Путин, но и Франция, Германия и Европа в целом будут запятнаны его кровью", - говорится в письме.

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