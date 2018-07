Жак Одиар, Мишель Хазанавичус и другие. Европейские кинематографисты призвали освободить Олега Сенцова

Европейская киноакадемия в пятницу в очередной раз призвала к немедленному освобождению из российской тюрьмы украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает более 50 дней.

Французская киноорганизация Société des Réalisateurs de Films также начала кампанию поддержки освобождения Сенцова. Обладатель Золотой пальмовой ветки режиссер Жак Одиар записал видеообращение, сообщает Deadline.

"Олег Сенцов, возможно, доживает свои последние дни. Олег Сенцов – женат, отец двух детей, с проевропейскими взглядами, выступал против аннексии Крыма Владимиром Путиным. Хотя он всего лишь хотел использовать свою камеру, он был похищен из своего дома в Крыму спецслужбами, пережил пытки и был приговорен к 20 годам заключения за «терроризм»….Мы верим, что еще есть время действовать. Мы хотим верить в большую победу – победу, которая важнее любого футбольного матча – освобождение Олега Сенцова", - сказал Одиар.

"If we don't say a word, if we don't act, Oleg Sentsov will die."



