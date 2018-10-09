Вышел официальный трейлер шестого сезона Карточного домика

Стриминговая платформа Netflix опубликовала на своем канале в YouTube новый официальный трейлер шестого сезона сериала Карточный домик. Премьера нового сезона состоится 2 ноября.

В трейлере можно увидеть невосприятие женщины-президента ее критиками и даже окружением. Также показаны споры главной героини Клэр Андервуд с ее советниками и президентом России Виктором Петровым.

Как и в прошлых сезонах популярного сериала, главную женскую роль в нем исполнила Робин Райт. Также она выступила исполнительным продюсером и режиссером отдельных серий нового сезона.

Ранее, по сюжету сериала, президентом страны был ее супруг Фрэнк Андервуд, роль которого сыграл актер Кевин Спейси. Однако после скандала с сексуальными домогательствами, в которых обвинили Спейси несколько человек, Netflix решил удалить его персонажа из шестого сезона.

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