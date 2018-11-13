Ада Роговцева, Ольга Фреймут и афера на $10 млн. Вышел трейлер детективной комедии Одиннадцать детей из Моршина

Опубликован официальный трейлер детективной комедии Одиннадцать детей из Моршина режиссера Аркадия Непиталюка.

"Мы задумывали детскую историю, но потом поняли, что детям в любом возрасте интересно взаимодействовать со взрослыми, копировать их, или же доказывать свою точку зрения. В результате мы получили хорошее кино, построенное на общечеловеческих ценностях, таких как дружба, искренность, традиции, взаимопомощь, честность, преданность и справедливость. Поэтому в январе вас ждет хорошо семейное кино для всей семьи", - рассказал режиссер.

Роли в фильме исполнили Ада Роговцева, Владимир Горянский, Гарик Корогодский, Александр Скичко, Елена Лавренюк, Ольга Фреймут, Лесь Заднепровский, Анатолий Анатолич, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, Ксения Жданова, Александр Пискунов, Людмила Смородина, Людмила Ефименко, Лера Дидковская, Виталина Библив и толпа детей из Моршина.

По сюжету, городок Моршин был основан на месте падения метеорита, богатого на редкий металл - осмий. Желая получить легких денег, Снежана решает обмануть всех и завладеть ценным объектом. Но на ее пути появляются 11 детей из Моршина.

Фильм создается Solar Media при поддержке Министерства культуры Украины и выходит на экраны 3 января 2019.

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