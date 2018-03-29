Побег из Галаада? Вышел новый трейлер второго эпизода Рассказа служанки

Перед нами снова кадры жуткой антиутопии

В Сети опубликован новый трейлер второго сезона популярного сериала-антиутопии Рассказ служанки.

Короткий ролик предлагает откровенный взгляд на новый сезон и намекает на новые неприятности для персонажей.

Видео начинается кадром, которым закончился первый сезон: когда Джун (Элизабет Мосс) везут в автомобиле в неизвестность. Она спрашивает себя: "Это так выглядит свобода? Что произойдет, когда я выйду? Но, вероятно, выхода нет. Галаад внутри тебя".

Фото: Hulu

Также ролик показывает Командора Уотерфорда (Джозеф Файнс) и его жену Серену Джой (Ивонн Страховски), которые обеспокоены пропажей Джун.

Кроме того, мы снова видим Люка (О. Т. Фагбенли), Мойру (Самира Уайли) и Ника (Макс Мингелла).

Финал трейлера показывает Джанин и Эмили, работающих в Колониях.

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