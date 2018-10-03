Перевоплощение агента Kingsman. Выпущен тизер мюзикла об Элтоне Джоне с Тэроном Эдгертоном

Студия Paramount Pictures опубликовала первый тизер байопика об Элтоне Джоне. Музыкальный фильм выйдет на экраны 16 мая 2019 года.

Байопик под названием Человек-ракета, которое является отсылкой к одноименному синглу Элтона Джона, который вышел в альбоме Honky Chateau (1972), расскажет историю музыканта, начиная с обучения в Королевской академии музыки.

© Paramount Pictures

Режиссером картины стал мастер музыкальных драм Декстер Флетчер, чей биографический фильм о Фредди Меркьюри Богемная рапсодия выходит в прокат в ноябре. Также производством картины занимался сам Элтон Джон.

Главную роль в фильме сыграет актер Тэрон Эджертон, известной по фильмам об агентах секретной службы Kingsman. Кроме того, одну из ролей в фильме сыграла мать Элтона Джона - Шейла Айлин. Также в фильме снялись Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард и другие.

Интересно, что Элтон Джон и Тэрон Эджертон уже встречались на съемочной площадке – они вместе играли в фильме Kingsman: Золотое кольцо.

Читайте также: Опубликован трейлер байопика о Фредди Меркьюри Богемная рапсодия

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook