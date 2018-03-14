Выпущен первый трейлер фильма Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда

Опубликован первый трейлер сиквела фильма Фантастические звери и где их искать - Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда.

В ролике мы снова видим специалиста по волшебным существам Ньюта Скамандера в исполнении Эдди Редмейна. В последний раз мы видели ученого в Нью-Йорке, когда тот выслеживал некоторых из сбежавших фантастических зверей, прежде чем втянулся в историю с темным магом Гриндельвальдом (Джонни Депп), который хочет покорить волшебный мир.

Кроме того, в трейлере снова появляются возлюбленная Ньюта Тина Гольдштейн (Кэтрин Уотерстон), его добродушный друг-маггл Якоб Ковальски (Дэн Фоглер) и Криденс Бэрбоун (Эзра Миллер), который, похоже, выжил в предыдущем фильме.

События второго фильма будут происходить после событий первой части: ареста Гриндельвальда.

Трейлер также дает нам первый взгляд на Джуда Лоу в роли молодого Альбуса Дамблдора, который помогает Ньюту сражаться с Гриндельвальдом.

Мировая премьера фильма Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда назначена на 18 ноября 2018 года.

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