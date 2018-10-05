Ну, шо ты решил? Презентован второй официальный трейлер Дикого поля по роману Сергея Жадана

Презентован второй официальный трейлер приключенческого истерна Дикое поле режиссера Ярослава Лодыгина, снятого по мотивам романа Ворошиловград Сергея Жадана. В широкий прокат фильм выйдет 8 ноября.

Настроение и атмосферу второго трейлера Дикого поля задает композиция харьковской группы Мантры Керуака на стихотворение Жадана Будда. Кроме того, видео наконец раскрывает секрет, какую именно роль в картине сыграл автор культового романа.

Второй трейлер также заявляет основную проблему главного героя - необходимость сделать выбор и принять решение: встать на защиту своего имущества и старых друзей или же вернуться к обычной жизни.

По сюжету фильма, Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою предстоит защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. А вместе с ней друзей детства и любовь.

Главные роли в фильме исполнили Олег Москаленко (Герман), Владимир Ямненко (Коча), Георгий Поволоцкий (Травма), Алексей Горбунов (Пастор), Руслана Хазипова (Оля), Евгения Муц (Катя), Роман Халаимов (Марлен), Игорь Портянко (Николай Николаевич), Сергей Жадан и другие.

Проект Дикое поле стал победителем девятого конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино, получив поддержку в размере 15,49 млн гривен. Основные съемки фильма состоялись летом 2017 года в Старобельске (Луганская область), часть сцен была снята в Киеве.

В 2014 году книга Сергея Жадана Ворошиловград стала лучшим украинским романом десятилетия по версии литературной премии ВВС Украина.

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