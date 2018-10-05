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Ну, шо ты решил? Презентован второй официальный трейлер Дикого поля по роману Сергея Жадана

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Ну, шо ты решил? Презентован второй официальный трейлер Дикого поля по роману Сергея Жадана
Кадр из фильма Дикое поле

Презентован второй официальный трейлер приключенческого истерна Дикое поле режиссера Ярослава Лодыгина, снятого по мотивам романа Ворошиловград Сергея Жадана. В широкий прокат фильм выйдет 8 ноября.

Настроение и атмосферу второго трейлера Дикого поля задает композиция харьковской группы Мантры Керуака на стихотворение Жадана Будда. Кроме того, видео наконец раскрывает секрет, какую именно роль в картине сыграл автор культового романа.

Второй трейлер также заявляет основную проблему главного героя - необходимость сделать выбор и принять решение: встать на защиту своего имущества и старых друзей или же вернуться к обычной жизни.

По сюжету фильма, Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою предстоит защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. А вместе с ней друзей детства и любовь.

Главные роли в фильме исполнили Олег Москаленко (Герман), Владимир Ямненко (Коча), Георгий Поволоцкий (Травма), Алексей Горбунов (Пастор), Руслана Хазипова (Оля), Евгения Муц (Катя), Роман Халаимов (Марлен), Игорь Портянко (Николай Николаевич), Сергей Жадан и другие.

Проект Дикое поле стал победителем девятого конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино, получив поддержку в размере 15,49 млн гривен. Основные съемки фильма состоялись летом 2017 года в Старобельске (Луганская область), часть сцен была снята в Киеве.

В 2014 году книга Сергея Жадана Ворошиловград стала лучшим украинским романом десятилетия по версии литературной премии ВВС Украина.

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