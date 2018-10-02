Премьера триллера фон Триера и ретроспектива Бергмана. Вторая Киевская неделя критики объявила программу

Кадр из фильма Дом, который построил Джек

Второй международный кинофестиваль Киевской недели критики пройдет с 26 октября по 1 ноября в кинотеатре Жовтень.

Программа состоит из трех секций - международной программы, которая включает в себя фестивальные новинки этого года, ретроспективы украинского кино и программы Бергман: 100 - ретроспективы знаковых фильмов Ингмара Бергмана, посвященной столетию со дня рождения великого режиссера.

Откроет Киевскую неделю критики церемония награждения премии кинокритиков Киноколо, которая была основана в рамках кинофестиваля в этом году.

Фильмом открытия фестиваля станет итальянская драма Счастливый Лазарь Аличе Рорвахер, которая была отмечена премией за лучший сценарий Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о дружбе простодушного деревенского дурачка Лазаря и избалованного аристократа Танкреди.

Кадр из фильма Счастливый Лазарь

Также в рамках Киевской недели критики пройдет украинская премьера триллера Ларса фон Триера Дом, который построил Джек. Фильм о серийном убийце был впервые показан во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля и шокировал публику уровнем открытости насилия.

Из программы Канн до фестиваля также отобран и новый фильм мэтра современного китайского кинематографа Цзя Чжанкэ Пепельный - самый чистый белый. Главная героиня этой криминальной мелодрамы выходит после пятилетнего заключения: в тюрьму она попала защищая любимого, теперь девушка хочет увидеть его снова.

Кадр из фильма Пепел - чистый белый

Фэнтези-мелодрама На грани миров Али Аббаси была признана лучшим фильмом секции Особый взгляд Каннского кинофестиваля. Лента расскажет о судьбе троллей в современном мире: главная героиня работает пограничницей и обладает удивительным даром видеть людей, которые что-то скрывают.

Насекомые - новая работа пражского сюрреалиста, режиссера экспериментального кино Яна Шванкмайера. Сюжет фильма построен вокруг трупы, которая репетировала знаменитую сатирическую пьесу Из жизни насекомых братьев Чапек, постепенно превращаясь в ее персонажей.

Хоррор-боевик Мэнди Паноса Косматоса позволит зрителям по-новому посмотреть на Николаса Кейджа, ставшего за последние годы актером-мемом. Его персонаж, лесоруб, мстит за смерть любимой жены, которая стала жертвой религиозного культа и байкерской банды. Фильм был впервые показан на кинофестивале Сандэнс.

Кадр из фильма Мэнди

В ретроспективу украинских фильмов вошли ленты Александра Довженко (Арсенал), Киры Муратовой (Астенический синдром), Леонида Осыки (Каменный крест), Владимира Денисенко (Совесть) и Вячеслава Криштофовича (Приятель покойника).

Ретроспектива Бергман: 100 собрала знаковые работы выдающегося режиссера театра и кино, сценариста, писателя, автора более 60 художественных и документальных фильмов Ингмара Бергмана. Зрители смогут увидеть ленты Седьмая печать, Персона, Фанни и Александр, Шепоты и крики, Час волка и Лето с Моникой.

Кураторами выступили кинокритики Дария Бадьoр, Станислав Битюцкий, Надежда Заварова, Александр Гусев, Ярослав Пидгора-Гвяздовский, Сергей Ксаверов и Наталья Серебрякова. После каждого показа зрителей ждет обсуждение фильма с кинокритиком. В рамках фестиваля также запланирована программа дискуссионных встреч.

Вторая Киевская неделя критики пройдет в кинотеатре Жовтень с 26 октября по 1 ноября. Организатор фестиваля - компания Артхаус Трафик при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда.

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