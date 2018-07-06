Всемирный день поцелуя. Семь фильмов с самыми трогательными и эмоциональными сценами поцелуев

Сегодня, 6 июля, отмечают Всемирный день поцелуя. Считается, что этот праздник проявления любви появился в Великобритании в конце XIX века.

Со временем День поцелуя распространился по всему миру, и сегодня его отмечают более чем в 60 странах. В этот день принято устраивать различные фестивали, конкурсы и соревнования, связанные с прикосновением губ.

Нередко в разных городах и странах дарят призы и устанавливают рекорды за самый долгий поцелуй, самый красивый поцелуй, самый необычный поцелуй и так далее.

Во Всемирный день поцелуя НВ STYLE предлагает вспомнить самые эффектные, трогательные и эмоциональные поцелуи в истории мирового кинематографа. Вдохновляйтесь этими сценами и не забудьте поцеловать любимого человека!

Унесенные ветром (1939)

Вивьен Ли и Кларк Гейбл

© www.imdb.com

Мелодрама Унесенные ветром показывает историю очаровательной, но избалованной Скарлетт О`Хара, которая проживает свою беззаботную жизнь, пока в ее идеальный мир не врывается гражданская война. Отказывая многочисленным поклонникам, Скарлетт не может разглядеть настоящую любовь, которая неуклонно добивается взаимности.

Поцелуй Скарлетт О’Хара и Ретта Батлера считается культовым в истории кино. Гордая и своенравная женщина все-таки поддается любимому мужчине, и ее сжатый кулачок уже не стучит по спине, а обнимает мужчину за шею.

Римские каникулы (1953)

Одри Хепберн и Грегори Пек

© www.imdb.com

По государственным делам в Рим прибывает принцесса Анна. Ее день расписан по часам: встречи, приемы, обеды... Уставшая от своих обязанностей, принцесса сбегает из золотой клетки, но перед этим доктор вколол ей снотворное. Девушка засыпает посреди большого и чужого дня нее города.

Конечно же, ее замечает мужчина, американский репортер Джо Брэдли, с которым Анна проводит весь день. Первый и одновременно последний поцелуй пары вызывает у зрителей бурю восторженных и грустных эмоций.

Леди и Бродяга (1955)

Два влюбленных пса

© Walt Disney Studios

Романтическая история может разворачиваться не только между людьми, но и между животными в трогательном диснеевском мультфильме. По сюжету породистый кокер-спаниель Леди однажды встречает дворнягу Бродягу. За ужином собаки едят спагетти, и случайно начинают жевать одну и ту же макаронину с двух концов, в какой-то момент встречаясь посередине. Леди краснеет, а Бродяга в знак симпатии придвигает ей аппетитную тефтельку. Умилительная сцена!

Грязные танцы (1987)

Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи

© www.imdb.com

Лето 1963 года. В пансионат для богачей приезжает 17-летняя Френсис, которую все называют Бэйби, вместе с мамой, папой и сестрой. Случайно девушка попадает на вечеринку для обслуживающего персонала и остается восхищенной теми ритмами и танцами, которые видит. А еще Бэйби влюбляется в профессионального танцора Джонни, который тоже симпатизирует девушке. Джонни учит Бэйби танцевать, и, конечно, между молодыми людьми разгорается страсть.

Красотка (1990)

Ричард Гир и Джулия Робертс

© www.imdb.com

Миллиардер Эдвард Льюис собирается заключить очередную выгодную сделку. В преддверии деловой встречи он гуляет по Лос-Анджелесу и встречает проститутку Вивьен. Сначала она кажется ему просто развлечением, но постепенно чувства перерастают в нечто большее. Пока Эдвард является всего лишь клиентом Вивьен, она упорно отказывается от поцелуев в губы, но вся эта история заканчивается хэппи-эндом и, непременно, поцелуем.

Титаник (1997)

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

© Paramount Pictures

В опросе о лучшей сцене поцелуя в истории кино большинство британских зрителей на первое место поставили поцелуй Роуз и Джека на закате на носу корабля. Этот романтический момент с распростертыми, как у птиц, руками влюбленных никого не оставил равнодушным.

Дневник памяти (2004)

Рейчел Макадамс и Райан Гослинг

© New Line Cinema

Ной и Элли – влюбленные парень и девушка из разных слоев общества. Аристократическая семья Элли против ее отношений с несостоятельным Ноем. В один момент паре приходится расстаться, и Элли переезжает. Ной каждый день в течение года пишет любимой письма, но ее мать сжигает их, ничего не говоря дочери. Но, не смотря ни на что, ни на войну, ни на нового жениха Элли, спустя годы влюбленные снова встречаются и больше не расстаются никогда. Их поцелуй под проливным дождем тронул сердце каждого зрителя. Актеры Рейчел Макадамс и Райан Гослинг даже получили премию MTV в категории Лучший поцелуй года.

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