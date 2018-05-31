Всемирный день блондинок. Пять увлекательных фильмов о белокурых красавицах

Сегодня, 31 мая, в мире отмечают День блондинок.

Мы в НВ STYLE поздравляем всех обладательниц золотистых, светло-русых и пшеничных локонов с праздником и предлагаем посмотреть подборку веселых и увлекательных фильмов про блондинок.

Джентльмены предпочитают блондинок

(музыкальная комедия, 1953)

Две прекрасные певицы Лорелей и Дороти отправляются на гастроли во Францию. При этом за героиней Мэрилин Монро пристально следит частный детектив, которого нанял отец ее жениха, чтобы доказать сыну, что его невеста любит исключительно дорогие подарки. Именно в этой киноленте актриса исполняет известную песню Diamonds are a Girl's Best Friend.

Блондинка в законе (первая и вторая часть)

(комедия, 2001, 2003)

Остроумная комедия, которая ломает все стереотипы о блондинках. Главная героиня фильмов Эль Вудс - натуральная блондинка, которая любит розовую одежду и маленьких собачек. Тем не менее, это не мешает ей в первой части Блондинки в законе покорить Гарвард, а во второй - стать успешным юристом и бороться за права животных.

7 дней и 7 ночей с Мэрилин

(мелодрама, комедия, 2011)

Легендарная Мэрилин Монро приезжает в Англию для съемок в новом фильме. Очаровательная и сексуальная, она покоряет всех, включая юного ассистента режиссера Колина. Колин пытается помочь актрисе справиться со стрессом, испытываемым во время работы с требовательным и жестким режиссером Лоуренсом Оливье. Может ли Мэрилин Монро влюбиться в неопытного юношу и какие чувства она прячет?

Дьявол носит Prada

(драма, комедия, 2006)

По окончанию университета провинциальная девушка Андреа Сакс, или Энди, как ее называют друзья, мечтает устроиться работать журналистом. Судьба приводит ее в известный модный журнал Подиум, где она становится младшей ассистенткой главного редактора - непоколебимой и деспотичной Миранды Пристли. Энди даже не догадывается, насколько тяжелой окажется работа под крылом требовательной и капризной блондинки Миранды.

Век Адалин

(мелодрама, 2015)

Более 60 лет главная героиня фильма Адалин Боуман хранит свой секрет: после автомобильной аварии, в результате которой она пережила переохлаждение и остановку сердца, она не стареет ни на один день. Адалин меняет документы, изучает языки, и все время куда-то переезжает, раз в десять лет обновляя свою личность. Постоянными спутниками для нее остаются лишь дочь, собака и слепая пианистка, которая не знает о реальном возрасте Адалин. Однажды Адалин влюбляется и встает перед выбором: рассказать возлюбленному всю правду о себе или в очередной убежать от своих чувств.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook