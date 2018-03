Вселенная Стивена Хокинга. Как гениального ученого изображали в кино

Сегодня, 14 марта 2018 года, ушел из жизни знаменитый британский физик Стивен Хокинг. Гениальный ученый прожил 76 лет.

В течение своей жизни Хокинг не был обделен вниманием со стороны массовой культуры. Образ ученого использовали не только в научно-популярных фильмах, но и в художественном кино, мультфильмах, песнях и даже играх. В эпизодах некоторых проектов Стивен Хокинг появлялся собственной персоной, в других – ученого изображали актеры.

Смерть Стивена Хокинга – тяжелая утрата как для науки, так и для общества в целом. Сегодня мир потерял выдающегося ученого и популяризатора науки, который стал примером упорства и жизнелюбия.

В день смерти ученого НВ STYLE вспоминает самые яркие проявления Стивена Хокинга в кино.

Теория большого взрыва, телесериал (2007 - настоящее время)

Стивен Хокинг снялся в 21 серии 5-го сезона и 14 серии 8-го сезона Теории большого взрыва. Впервые ученый появился в телешоу в марте 2012 года, чем очень порадовал поклонников сериала.

Поучаствовать в популярном ситкоме о молодых ученых-физиках Шелдоне и Леонарде Хокингу предлагали давно и неоднократно. Но из-за слабого здоровья до 2012 года ученый не мог появиться перед камерами. Но когда автору Краткой истории времени это наконец удалось, довольными остались все: и актеры, и зрители, и сам Стивен Хокинг.

Отметим, что оба эпизода с участием Хокинга вышли яркими и остроумными. Чего только стоит момент, когда Шелдон добивается встречи со своим кумиром, получает похвалу в свой адрес, а затем понимая, что допустил глупую ошибку в расчетах, падает в обморок. "Ну вот, еще один припадочный", – комментирует ситуацию Хокинг.

Звездный путь: Следующее поколение, телесериал (1987-1994)

Также Стивен Хокинг снялся в 26-й серии шестого сезона сериала Звездный путь: Следующее поколение. В этом эпизоде ученый играл в покер с андроидом Дейта, Исааком Ньютоном и Альбертом Эйнштейном.

Смотрите также

Симпсоны, Гриффины и Футурама

Стивен Хокинг озвучивал сам себя в мультсериалах Симпсоны (в 10-м, 16-м и 22-м сезонах) и Футурама (Зверь с миллиардом спин, Антология Интересов I). Также он появляется в одном из эпизодов мультсериала Гриффины. В Футураме Хокинг представлен в образе одного из рейнджеров, которые охраняют пространственно-временный континуум, а в одной из серий Симпсонов ученый с помощью своего супер-кресла спасает Лизу, выпивает с Гомером и крадет его идею пончикообразной Вселенной.

Отметим, что актер Маколей Калкин, известный по фильму Один дома, назвал Стивена Хокинга любимым героем из Симпсонов.

I just heard about Stephen Hawking's passing. He was both a genius and my favorite Simpsons character. We'll miss you, buddy.