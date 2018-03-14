На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Вселенная Стивена Хокинга. Как гениального ученого изображали в кино

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Кадр из фильма Теория всего
Universal Pictures

Кадр из фильма Теория всего

Сегодня, 14 марта 2018 года, ушел из жизни знаменитый британский физик Стивен Хокинг. Гениальный ученый прожил 76 лет.

В течение своей жизни Хокинг не был обделен вниманием со стороны массовой культуры. Образ ученого использовали не только в научно-популярных фильмах, но и в художественном кино, мультфильмах, песнях и даже играх. В эпизодах некоторых проектов Стивен Хокинг появлялся собственной персоной, в других – ученого изображали актеры.

Смерть Стивена Хокинга – тяжелая утрата как для науки, так и для общества в целом. Сегодня мир потерял выдающегося ученого и популяризатора науки, который стал примером упорства и жизнелюбия.

В день смерти ученого НВ STYLE вспоминает самые яркие проявления Стивена Хокинга в кино.

Теория большого взрыва, телесериал (2007 - настоящее время)

Стивен Хокинг снялся в 21 серии 5-го сезона и 14 серии 8-го сезона Теории большого взрыва. Впервые ученый появился в телешоу в марте 2012 года, чем очень порадовал поклонников сериала. 

Поучаствовать в популярном ситкоме о молодых ученых-физиках Шелдоне и Леонарде Хокингу предлагали давно и неоднократно. Но из-за слабого здоровья до 2012 года ученый не мог появиться перед камерами. Но когда автору Краткой истории времени это наконец удалось, довольными остались все: и актеры, и зрители, и сам Стивен Хокинг.

Отметим, что оба эпизода с участием Хокинга вышли яркими и остроумными. Чего только стоит момент, когда Шелдон добивается встречи со своим кумиром, получает похвалу в свой адрес, а затем понимая, что допустил глупую ошибку в расчетах, падает в обморок. "Ну вот, еще один припадочный", – комментирует ситуацию Хокинг.

Звездный путь: Следующее поколение, телесериал (1987-1994)

Также Стивен Хокинг снялся в 26-й серии шестого сезона сериала Звездный путь: Следующее поколение. В этом эпизоде ученый играл в покер с андроидом Дейта, Исааком Ньютоном и Альбертом Эйнштейном.

Смотрите также

Симпсоны, Гриффины и Футурама

Стивен Хокинг озвучивал сам себя в мультсериалах Симпсоны (в 10-м, 16-м и 22-м сезонах) и Футурама (Зверь с миллиардом спин, Антология Интересов I). Также он появляется в одном из эпизодов мультсериала Гриффины. В Футураме Хокинг представлен в образе одного из рейнджеров, которые охраняют пространственно-временный континуум, а в одной из серий Симпсонов ученый с помощью своего супер-кресла спасает Лизу, выпивает с Гомером и крадет его идею пончикообразной Вселенной.

Отметим, что актер Маколей Калкин, известный по фильму Один дома, назвал Стивена Хокинга любимым героем из Симпсонов.

Хокинг, драма (2004)

О жизни Хокинга в данный момент снято два полнометражных биографических фильма. Уверены, что двумя картинами описание жизни ученого не ограничится. 

В 2004 году на мировые экраны вышла драма телеканала BBC о ранних годах жизни Стивена Хокинга, его работе в Кембриджском университете и борьбе с боковым амиотрофическим склерозом. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч. Несмотря на то, что кинолента Филипа Мартина имеет несколько вымышленных эпизодов, все же здесь показана достоверная история о поиске начала времени.

Теория всего/Вселенная Стивена Хокинга, мелодрама (2014)

Спустя 10 лет историю легендарного ученого экранизировал режиссер Джеймс Марш. Картина Теория всего основана на мемуарах Джейн Хокинг Travelling to Infinity: My life with Stephen, посвященных отношениям с ее бывшим супругом физиком Стивеном Хокингом. Роль Хокинга в этом фильме исполнил Эдди Редмэйн, за что был удостоен премий BAFTA, Золотой глобус и Оскар.

По сюжету фильма Стивен и Джейн знакомятся, будучи студентами Кембриджа. Вскоре после знакомства Хокинг узнает о своем тяжелом заболевании. Но вопреки ожиданиям врачей, которые после постановки диагноза отводили юноше два года жизни, ученый смог построить семью и карьеру благодаря поддержке любимых и близких людей.

Discovery: Во Вселенную со Стивеном Хокингом (2010)

Этот документальный мини-сериал от Discovery рассказывает зрителю о том, как устроена планета Земля и какие тайны скрывает Вселенная. Ответы на вопросы, одиноки ли мы во Вселенной и есть ли жизнь на других планетах, дает физик, космолог и профессор Стивен Хокинг.

Несмотря на свою болезнь, ученый никогда не прекращал интересоваться важными научными вопросами и делился своими мыслями с другими. Кстати, озвучил Хокинга в этом сериале Бенедикт Камбербэтч.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове