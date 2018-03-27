Все против Netflix. Фильмы компании запретили включать в конкурс Каннского кинофестиваля

Организаторы Каннского кинофестиваля отказались включать фильмы американского телеканала и сервиса потокового видео Netflix в конкурсную программу.

Директор фестиваля Тьерри Фремо в интервью THR рассказал, что Netflix будет разрешено показывать свои фильмы вне конкурсной программы, но не смогут бороться за получение наград, таких как Золотая пальмовая ветвь.

Решение было принято после того, как организаторов фестиваля раскритиковали за участие в конкурсе прошлого года двух фильмов Netflix - Окча режиссера Пон Чжун Хо и Истории семьи Майровиц Ноа Баумбаха. Зрителей возмутило, что эти фильмы были выпущены на потоковой платформе Netflix, а не в традиционных кинотеатрах.

Фото: ЕРА

"Я думал, что смогу уговорить Netflix пустить эти фильмы в прокат. Но я был самоуверен. Они отказались. Руководству Netflix нравится красная ковровая дорожка, они хотели бы представлять на конкурсе другие картины. Но их непримиримая позиция противоречит нашей", - заявил Фремо.

Глава жюри прошлогоднего Каннского фестиваля Педро Альмодовар заявлял, что фильмы онлайн-кинотеатров не должны получать награды крупных киносмотров.

Недавно похожую позицию высказал режиссер Стивен Спилберг, заявив, что фильмы Netflx или Amazon не могут претендовать на премию Оскар.

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