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Возвращение. Ларс фон Триер впервые за семь лет представит свой фильм в Каннах

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Ларс фон Триер
EPA

Ларс фон Триер

Новая картина Ларса фон Триера Дом, который построил Джек будет представлена на Каннском кинофестивале.

Фильм культового датского режиссера покажут в Каннах впервые за семь лет.  В 2011 году фон Триера отстранили от участия в фестивале за высказывания на пресс-конференции фильма Меланхолия, где режиссер заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру.

Дом, который построил Джек – это история молодого человека из штата Вашингтон, который за 12 лет превращается в искусного серийного убийцу. Главные роли в фильме исполнили Ума Турман, Мэтт Диллон и внучка Элвиса Пресли Райли Кио. Картина выйдет вне конкурсной программы.

 

 

Напомним, что Ларс фон Триер несколько раз становился лауреатом фестиваля. Последние два раза – в 1996-м, когда получил Гран-при жюри за ленту Рассекая волны, и в 2000-м – когда завоевал Золотую пальмовую ветвь за Танцующую в темноте.

Фото: EPA

 

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