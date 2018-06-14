Восемь подруг Оушена и Суперсемейка 2. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе в украинский кинопрокат наконец-то вышел долгожданный фильм 8 подруг Оушена и стартует неделя швейцарского кино.

Если вы еще не определились, что смотреть, кинообозреватель НВ STYLE Валерий Мирный предлагает пойти в кино на самые интересные премьеры этой недели: Суперсемейка 2, Наследственность, 8 подруг Оушена.

Приятного просмотра!

Суперсемейка 2. Бред Берд. С 14 июня

Продолжение мультфильма, который вышел 14 лет назад. Однако, в случае с Суперсемейкой чувствуется, что это не будет проблемой ни для зрителей, ни для прокатчиков. Итак, события второй части развиваются примерно в то же время, что и события первой. Супергерои опять вне закона. Общество, на законодательном уровне, решило, что людям с невероятными способностями лучше никому не помогать. Разрушений от них больше, пользы меньше. Плюс – они забирают хлеб у полиции. В общем, все недовольны. Так что семья Парров опять на мели.

C таким положением дел не согласен некий медиамагнат и поклонник супергероев Уинстон. Он собирается вернуть семейству Парров и остальным супергероям добрые имена. Все, конечно, идет не так как задумано.

Режиссером Суперсемейки 2 стал Бред Берд – один из лучших постановщиков студии Pixar, автор Железного гиганта, Рататуя и что важно – первой Суперсемейки. Так что с персонажами он не только знаком, он их буквально придумал.

8 подруг Оушена. Гэри Росс. С 14 июня

Еще одно продолжение, а вернее спин-офф в украинском прокате. Это, грубо говоря, женский вариант знаменитого фильма 11 друзей Оушена. Именно первой части, потому что здесь у девушек первое дело, они собираются, знакомятся, притираются характерами и так далее.

Сюжет: оказывается, у знаменитого афериста Дэнни Оушена есть сестра – Дэбби Оушен. Она промышляла делами помельче, загремела в тюрьму, поэтому не так хорошо известна как он. Тем не менее амбиции у нее семейные. Поэтому выйдя за ворота тюрьмы и утерев фальшивую слезу, она решает провернуть самое крупное ограбление в истории.

Цель - бриллиантовое колье стоимостью 150 миллионов долларов. Время и место – самое гламурное мероприятие в мире Мет Гала бал, на который ворох знаменитостей приходят в костюмах разной степени вычурности и, конечно, надевают на себя драгоценности.

Дэбби собирает команду таких же как она жуликоватых девушек и женщин и посвящает их в детали своего плана, который она оттачивала в тюрьме несколько лет.

В фильме замечательный актерский ансамбль: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна, Сара Полсон и другие. Этим картина в первую очередь и ценна.

Наследственность. Ари Астер. С 7 июня

Говоря по правде, фильм Наследственность вышел на прошлой неделе, но уделить время хорошему кино никогда не поздно. Это режиссерский дебют, снятый в жанре мистического хоррора. В центре сюжета семья Грэхем. В начале картины умирает бабушка – в некотором роде матриарх Грэхемов. Сразу же после ее смерти со всеми членами семьи начинают происходить пугающие, загадочные событие.

Здесь как видно тоже семейная динамика как и в Суперсемейке, но в своем фильме режиссер и сценарист Ари Астер подходит к вопросу с очень темной стороны. Он препарирует отношения между близкими родственниками, заставляя нас взглянуть на них под совершенно другим углом.

Фильм стал событием в мире маленького, недорого кино еще со времен своей премьеры на кинофестивале Sundance зимой этого года. Главные роли в картине играют: Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Энн Дауд и другие.

Неделя швейцарского кино. С 14 июня

Смотр достижений швейцарского кинематографа проходит в Украине второй раз. В этом году зрителей ждет пять фильмов практически на любой вкус: драма про борьбу женщин за свои права в условиях швейцарской глубинки 1971 года – фильм Божественный порядок, история случайной любви на сицилийском побережье под названием 7 дней, комедия про школьного учителя на грани банкротства и нелегальный тотализатор – фильм Стрикер, социальная драма про подростка убившего своих родителей – фильм “Дневник моего разума” и напоследок околомузыкальная драма про певицу среднего возраста и ее тяжело больного отца – фильм Возле Луизы.

Автор текста: Мирный Валерий

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