Стивену Кингу - 71. Восемь лучших экранизаций романов короля ужасов

21 сентября известному американскому писателю Стивену Кингу исполняется 71 год.
В честь дня рождения "короля ужасов" НВ STYLE предлагает вспомнить восемь лучших экранизаций культового автора, составленных по рейтингам сайта Rotten Tomatoes .
Кэрри, режиссер Брайан де Пальма (1976)
Ужасающий взгляд на сверхъестественные силы, жестокость в школе и подростковый страх - фильм принес нам одну из самых запоминающихся и тревожных сцен в истории кино.
Останься со мной, режиссер Роб Райнер (1986)
Мудрый, ностальгический фильм, в котором записан голос Стивена Кинга и отображены трудности взросления.
Побег из Шоушенка, режиссер Фрэнк Дарабонт (1994)
Восхищающая тюремная драма с чувствительным наполнением и прекрасной актерской игрой.
Мертвая зона, режисер Дэвид Кроненберг (1983)
Объединяет напряженную режиссуру Кроненберга и богатую игру Кристофера Уокена для создания одной из самых сильных адаптаций Стивена Кинга.
Мизери, режиссер Роб Райнер (1990)
Показывающий выдающуюся игру Джеймса Каана и Кэти Бейтс, этот напряженный и пугающий фильм является одной из лучших экранизаций Кинга на сегодняшний день.
Сияние, режиссер Стенли Кубрик (1980)
Хотя фильм и отличается от романа Стивена Кинга, это пугающее путешествие в безумие, примером которого является незабываемый поворот от Джека Николсона.
Долорес Клэйборн, режиссер Тэйлор Хэкфорд (1995)
Кэти Бэйтс снова доказывает, что является прекрасным рассказчиком романов Стивена Кинга в этом терпеливом, постепенно пугающем триллере.
Зеленая миля, режиссер Фрэнк Дарабонт (1999)
Хотя и немного длинное кино, критики говорят, что это поглощающая, эмоционально мощная экранизация.
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