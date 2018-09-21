Стивену Кингу - 71. Восемь лучших экранизаций романов короля ужасов

21 сентября известному американскому писателю Стивену Кингу исполняется 71 год.

В честь дня рождения "короля ужасов" НВ STYLE предлагает вспомнить восемь лучших экранизаций культового автора, составленных по рейтингам сайта Rotten Tomatoes .

Кэрри, режиссер Брайан де Пальма (1976)

Ужасающий взгляд на сверхъестественные силы, жестокость в школе и подростковый страх - фильм принес нам одну из самых запоминающихся и тревожных сцен в истории кино.

Останься со мной, режиссер Роб Райнер (1986)

Мудрый, ностальгический фильм, в котором записан голос Стивена Кинга и отображены трудности взросления.

Побег из Шоушенка, режиссер Фрэнк Дарабонт (1994)

Восхищающая тюремная драма с чувствительным наполнением и прекрасной актерской игрой.

Мертвая зона, режисер Дэвид Кроненберг (1983)

Объединяет напряженную режиссуру Кроненберга и богатую игру Кристофера Уокена для создания одной из самых сильных адаптаций Стивена Кинга.

Мизери, режиссер Роб Райнер (1990)

Показывающий выдающуюся игру Джеймса Каана и Кэти Бейтс, этот напряженный и пугающий фильм является одной из лучших экранизаций Кинга на сегодняшний день.

Сияние, режиссер Стенли Кубрик (1980)

Хотя фильм и отличается от романа Стивена Кинга, это пугающее путешествие в безумие, примером которого является незабываемый поворот от Джека Николсона.

Долорес Клэйборн, режиссер Тэйлор Хэкфорд (1995)

Кэти Бэйтс снова доказывает, что является прекрасным рассказчиком романов Стивена Кинга в этом терпеливом, постепенно пугающем триллере.

Зеленая миля, режиссер Фрэнк Дарабонт (1999)

Хотя и немного длинное кино, критики говорят, что это поглощающая, эмоционально мощная экранизация.

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