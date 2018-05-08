Во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль

Сегодня, 8 мая, на Лазурном берегу Франции стартует международный Каннский кинофестиваль-2018. Один из старейших и наиболее значимых кинофорумов в мире продлится до 19 мая.

Фильмом открытия 71-го Каннского фестиваля станет картина иранского режиссера Асгара Фархади Все знают с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях. Этот испаноязычный триллер расскажет об аргентинской семье, которая отправилась из Буэнос-Айреса на родину героини Пенелопы Крус Лауры в небольшой испанский городок. Однако из-за череды неожиданных событий поездка уже не кажется такой радужной.

Просмотр фильма состоится в Театре Люмьер. Отметим, что Все знают – это первая с 2004 года лента открытия, которая снята не на французском и не на английском языке. За всю история фестиваля это будет лишь второй испаноязычный фильм, открывший Канны. Первым была драма испанского кинорежиссера Педро Альмодовара Дурное воспитание, представленная в 2004 году.

В целом, за Золотую пальмовую ветвь в этом году будут бороться более 20 фильмов. Объявляя программу, генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо отметил,что во время отбора картин на конкурс эксперты целенаправленно остановили свой выбор на не самых известных режиссерах.

В частности, быть удостоенными престижной награды попытаются Эй. Б. Шоуки, который представит фильм Йомеддин (Yomeddine), француженка Ева Хассон с картиной Девушки солнца (Girls Of The Sun) и другие малоизвестные кинематографисты.

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Однако Каннский кинофестиваль-2018 не обойдется и без работ известных, культовых режиссеров. Так, в рамках фестиваля будут показаны новая часть Звездных войн от режиссера Рона Ховарда, картина Дом, который построил Джек Ларса фон Триера, нео-нуарный триллер Под Силвер-лэйк Дэвида Роберта Митчелла и многое другое.

Украину на Каннском фестивале в этом году представят два фильма: драма украинского режиссера Сергея Лозницы Донбасс, которая откроет программу фестиваля Особый взгляд, и триллер Женщина на войне режиссера Бенедикта Эрлингсона, созданный в копродукции Франции, Исландии и Украины при поддержке Госкино. Фильм отобран в конкурсную программу Неделя критики (Semaine de la Critique).

Председателем жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля в этом году станет австралийская актриса Кейт Бланшетт. Ранее она неоднократно посещала Канны как актриса и продюсер, но судить фильмы своих коллег будет впервые. Всего в состав жюри вошли пять женщин и четыре мужчины семи национальностей и с пяти континентов.

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