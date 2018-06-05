Вайнштейн официально отверг обвинения в изнасилованиях и сексуальных домогательствах

Продюсер Харви Вайнштейн официально не признал себя виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Как сообщает CNN, об этом Вайнштейн заявил в Верховном суде Манхэттена во вторник, 5 июня.

Продюсер отказался признавать себя виновным по трем уголовным делам, которые ведут правоохранители.

25 мая Вайнштейн пришел в полицейский участок в Нью-Йорке и был арестован. Позже он был освобожден под залог в размере один миллион долларов.

31 мая суд Нью-Йорка предъявил кинопродюссеру Харви Вайнштейну обвинения в изнасиловании.

Ранее десятки женщин предъявили свои обвинения в адрес Вайнштейна, в том числе в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившихся десятилетиями.

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