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Вайнштейн официально отверг обвинения в изнасилованиях и сексуальных домогательствах

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Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн

Продюсер Харви Вайнштейн официально не признал себя виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Как сообщает CNN, об этом Вайнштейн заявил в Верховном суде Манхэттена во вторник, 5 июня.

Продюсер отказался признавать себя виновным по трем уголовным делам, которые ведут правоохранители. 

25 мая Вайнштейн пришел в полицейский участок в Нью-Йорке и был арестован. Позже он был освобожден под залог в размере один миллион долларов.

31 мая суд Нью-Йорка предъявил кинопродюссеру Харви Вайнштейну обвинения в изнасиловании.

Ранее десятки женщин предъявили свои обвинения в адрес Вайнштейна, в том числе в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. 

Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившихся десятилетиями. 

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