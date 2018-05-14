В Великобритании прошла церемония вручения премии Bafta TV awards 2018: полный список победителей

Вчера, 13 мая, в лондонском концертном зале Royal Festival Hall состоялась церемония вручения премий BAFTA TV Awards, которыми британская национальная Киноакадемия награждает лучшие сериалы и работу актеров.

Главную премию в категории Лучший драматический сериал одержал криминальный драматический сериал Острые козырьки, повествующий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

Примечательно, что в этом году победу в данной номинации пророчили не Козырькам, а сериалу Корона, посвященному истории британской королевской семьи в середине XX века. Кроме того, исполнительница роли королевы Елизаветы II актриса Клэр Фой не была удостоена награды в номинации Лучшая женская роль, уступив победу актрисе с достаточно королевской фамилией – Молли Виндзор, сериал Три девушки.

Полный список победителей BAFTA TV Awards 2018:

Лучший драматический сериал - Острые козырьки

Лучшая мужская роль - Шон Бин, Сломленный

Лучшая женская роль - Молли Виндзор, Три девушки

© IMDb

Лучшая мужская роль второго плана - Брайан Ф. ОʼБирн, Мальчик в голубой футболке

Лучшая женская роль второго плана - Ванесса Кирби, Корона

Лучший мини-сериал - Три девушки

Лучшая мыльная опера и продолжительная драма - Катастрофа (1986 - наши дни)

Лучшее отображение актуальных событий - Неизвестное: Британские иммиграционные секреты

Лучший документальный сериал - Неотложка

© BBC

Лучший комедийный сериал - Убийство в Саксессвиле

Лучший международный сериал - Рассказ служанки

Лучшая развлекательная программа - Британия имеет талант

Лучшая женская роль в комедийной программе - Дейзи Май Купер, Эта страна

Лучшая мужская роль в комедийной программе - Тоби Джонс, Искатели сокровищ

Номинация Must-See - Голубая планета II

Лучшая спортивная трансляция - The Grand National

Лучшее реалити-шоу - Остров любви

Премия BAFTA TV Awards вручается с 1955 года и является британским аналогом премии Эмми в США. В этом году церемония награждения проходила в 63-й раз.

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