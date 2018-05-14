В Великобритании прошла церемония вручения премии Bafta TV awards 2018: полный список победителей

Вчера, 13 мая, в лондонском концертном зале Royal Festival Hall состоялась церемония вручения премий BAFTA TV Awards, которыми британская национальная Киноакадемия награждает лучшие сериалы и работу актеров.
Главную премию в категории Лучший драматический сериал одержал криминальный драматический сериал Острые козырьки, повествующий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.
Примечательно, что в этом году победу в данной номинации пророчили не Козырькам, а сериалу Корона, посвященному истории британской королевской семьи в середине XX века. Кроме того, исполнительница роли королевы Елизаветы II актриса Клэр Фой не была удостоена награды в номинации Лучшая женская роль, уступив победу актрисе с достаточно королевской фамилией – Молли Виндзор, сериал Три девушки.
Полный список победителей BAFTA TV Awards 2018:
Лучший драматический сериал - Острые козырьки
Лучшая мужская роль - Шон Бин, Сломленный
Лучшая женская роль - Молли Виндзор, Три девушки
Лучшая мужская роль второго плана - Брайан Ф. ОʼБирн, Мальчик в голубой футболке
Лучшая женская роль второго плана - Ванесса Кирби, Корона
Лучший мини-сериал - Три девушки
Лучшая мыльная опера и продолжительная драма - Катастрофа (1986 - наши дни)
Лучшее отображение актуальных событий - Неизвестное: Британские иммиграционные секреты
Лучший документальный сериал - Неотложка
Лучший комедийный сериал - Убийство в Саксессвиле
Лучший международный сериал - Рассказ служанки
Лучшая развлекательная программа - Британия имеет талант
Лучшая женская роль в комедийной программе - Дейзи Май Купер, Эта страна
Лучшая мужская роль в комедийной программе - Тоби Джонс, Искатели сокровищ
Номинация Must-See - Голубая планета II
Лучшая спортивная трансляция - The Grand National
Лучшее реалити-шоу - Остров любви
Премия BAFTA TV Awards вручается с 1955 года и является британским аналогом премии Эмми в США. В этом году церемония награждения проходила в 63-й раз.
Смотрите также
- Лучшие комедийные сериалы всех времен, - мнение
- 451 градус по Фаренгейту и Бенедикт Камбербэтч в роли обаятельного плейбоя. Шесть новых сериалов мая
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования