В Украине пройдет фестиваль Неделя австрийского кино: объявлена программа

С 12 по 15 апреля в украинских городах пройдет седьмой ежегодный фестиваль Неделя австрийского кино.

В этом году в программу фестиваля вошли три полнометражных картины, в том числе и драма украино-австрийского производства.

Фильмом-открытием фестиваля станет историческая драма Мадемуазель Паради. Лента Барбары Альберт основана на реальной истории слепой пианистки Марии Терезии Паради, которая жила в Вене XVIII века. После многочисленных попыток восстановить зрение, ее знакомят с одиозным "врачом-чудотворцем". Мировая премьера картины состоялась в рамках конкурсной программы Platform Международного кинофестиваля в Торонто, европейская – в конкурсе кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

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Кроме того, в программе фестиваля – драма Январь – март Юрия Речинского, которая создавалась в совместном производстве Австрии и Украины. Премьера ленты прошла в рамках конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля, известного акцентом на новаторское и экспериментальное кино.

Январь – март рассказывает две параллельные истории: первая – о молодой семейной паре, австрийке Анне и украинце Юре, которые попадают в автомобильную аварию; вторая – о родителях главных героев, в частности о матери Анны Марте, которая в Вене переживает расстройство личности, вызванное болезнью Альцгеймера.

В Киеве киноленту лично представят режиссер Юрий Речинский и исполнительница одной из главных ролей Анджела Грегович. С 19 апреля картина выйдет в украинский прокат.

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Третий фильм – комедия Мигранты – посвящен двум безработным друзьям, которые живут в современной Вене: в попытке заработать денег они изображают мигрантов для телевизионного шоу. Создатели называют фильм "политнекорректной комедией о современных клише, ложных идентичностях и "настоящих иностранцах" – что бы это не значило".

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Также гостей Недели австрийского кино ждет традиционная подборка лучших медиаработ международного фестиваля мультимедийных искусств ARS ELECTRONICA. Киносмотр ежегодно проходит в австрийском городе Линц и знакомит с передовыми визуальными технологиями.

Неделя австрийского кино пройдет в Киеве, Одессе и Харькове. Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

© Arthouse Traffic

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