В Украине начали работу над фильмом по пьесе Олега Сенцова

В Украине началась работа над фильмом Номера по сценарию незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова. Сорежиссером картины стал Ахтем Сеитаблаев (Киборги, Чужая молитва), а одним из продюсеров - Дариуш Яблонский.

«Это действительно важное событие и для меня, и для всех нас прежде всего потому, что это очень классная драматургия. Мне кажется, что это сочетание театральной пьесы, которую есть возможность рассказать средствами кино - очень большой вызов для любого режиссера», - рассказал Сеитаблаев.

При этом режиссер назвал будущую экранизацию «мощным творческим вызовом», но и «большой ответственностью». «Доверие Олега каждому из нас, который во многом полагается на наш вкус, является для нас большой мотивацией», - добавил он.

Сенцов, который является режиссером-постановщиком фильма, изложил свое режиссерское видение ленты и ее персонажей в 50 письмах, которые на протяжении голодовки посылал своим коллегам.

«Номера - это не кино в чистом виде, но и не до конца театр, это - утопия, буффонада, гротеск. Десяток пронумерованных персонажей страшных и смешных одновременно, которые застряли в еще более странном мире. Замкнутое пространство их существования, предметы быта, которые окружают, атмосфера затхлости. История стара как мир, персонажи, закрытые в своем мире, к которым всем нам надо присмотреться. Я хочу, чтобы вы поняли то ощущение легкости и колкости, которое я хочу передать в своем произведении, будто приготовить смесь взбитых сливок вместе с колючим льдом. Я вижу этот мир когда закрываю глаза, и хочу перенести его на экран, чтобы угостить этим блюдом других», - пишет в своем письме Олег Сенцов.

Кинопроект Номера по сценарию пьесы Олега Сенцова получил финансовую поддержку Министерства культуры Украины по результатам конкурсного отбора. Бюджет проекта составляет примерно 15 млн гривен, из них 10 - предоставит государство.

Сейчас проходят кастинги актеров и утверждение локаций. Представить картину планируют весной 2019 года.

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