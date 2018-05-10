На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

В США украли костюм Железного человека

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Cтоимость украденного костюма составляет $320 тысяч
Фото: salesloft.com

Cтоимость украденного костюма составляет $320 тысяч

Полиция Лос-Анжелеса расследует пропажу костюма-доспехов стоимостью 320 тысяч долларов, в которых актер Роберт Дауни-младший снимался в первом фильме Железный человек, передает CBS.

Как отмечается, последний раз оригинальные доспехи главного героя кинокартины Тони Старка реквизиторы видели на складах городка Пакойма (пригород Лос-Анжелеса) в феврале, однако уже в апреле деталей костюма на месте не оказалось.

Предполагается, что кража могла быть совершена в апреле, но известно о ней стало лишь недавно.

Отметим, что первый фильм о Железном человеке был снят в 2008 году и, при бюджете 140 миллионов, принес своим создателям более полумиллиарда долларов. 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове