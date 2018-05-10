В США украли костюм Железного человека

Полиция Лос-Анжелеса расследует пропажу костюма-доспехов стоимостью 320 тысяч долларов, в которых актер Роберт Дауни-младший снимался в первом фильме Железный человек, передает CBS.

Как отмечается, последний раз оригинальные доспехи главного героя кинокартины Тони Старка реквизиторы видели на складах городка Пакойма (пригород Лос-Анжелеса) в феврале, однако уже в апреле деталей костюма на месте не оказалось.

Предполагается, что кража могла быть совершена в апреле, но известно о ней стало лишь недавно.

Отметим, что первый фильм о Железном человеке был снят в 2008 году и, при бюджете 140 миллионов, принес своим создателям более полумиллиарда долларов.