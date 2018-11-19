В смысле, не справлюсь? Юлия Синькевич о гендерном дисбалансе в киноиндустрии

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля и член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Юлия Синькевич во время открытой дискуссии «Как это - быть женщиной в киноиндустрии?» рассказала о гендерном дисбалансе в сфере кино и о том, как его преодолеть.

Не женское дело

По разным исследованиям, которые проводятся в странах ЕС, картина со статистикой выглядит так: на этапе обучения количество мужчин и женщин в процентном соотношении делится почти 50 на 50. На этапе съемок первого фильма пропорция меняется к 60% мужчин и 40% женщин. На втором фильме цифры еще меньше. В крупнобюджетных проектах, которые финансово и по времени очень затратны, женщины практически не задействованы. Да что говорить, если в этом году Рейчел Моррисон, женщина-оператор, получила статуэтку «Оскар» впервые за всю историю премии.

Долгое время вообще считалось, что женщина не может быть, например, оператором. Это было связано с техническими особенностями, ведь раньше аппаратура была слишком габаритной и справляться с ней физически "не женское" дело.

Недавно у меня был разговор с режиссером. Мы обсуждали операторов, и прозвучала фраза: «Я не буду работать с оператором-женщиной принципиально, потому что не верю». Причем это было сказано даже без просмотра работ. Просто: «Не доверяю, не хочу».

Вот это разделение на мужские и женские профессии уже является основой того, что дальше происходит. Такая ситуация сложилась из-за условной исторической памяти. Долгое время женщины не могли учиться, работать, а значит приходить в профессию в принципе. Потребуются годы на то, чтобы это изменить, ведь многие вещи заложены глубоко в нас самих.

Рейчел Моррисон

Неуверенность укоренилась внутри нас самих

Лет пять назад мне в руки попалась книга Шерил Сэндберг, члена совета директоров Facebook. Она активная защитница равноправия. Шерил обратила внимание на то, что многое в головах и убеждениях самих женщин – результат неуверенности. Шерил Сэндберг руководила департаментом по работе с персоналом и наблюдала огромное количество людей. Когда приходил мужчина, которого взяли на работу несколькими месяцами ранее, он говорил: «Ну все, давайте мне повышение и зарплату побольше. Я все могу, хочу развиваться и вообще мне надо».

Когда мне предложили стать директором ОМКФ, моя реакция была: «О боже, я не справлюсь». Я ночами не спала. А потом в какой-то момент подумала: «В смысле, не справлюсь? Конечно, справлюсь». И пока справляюсь.

С женщиной ситуация обратная. Она, если и придет, будет воспринята как карьеристка и стерва. А если женщине предлагают позицию, на которую она действительно подходит, ее реакция будет: «Ой, не знаю. Мне надо подумать, подучиться, посоветоваться. А вдруг я не справлюсь, у меня не получится».

Долгие годы я не задумывалась о том, что неуверенность укоренилась внутри нас самих. Мы всегда подождем, где-то уступим, подумаем «ну да, это мужское дело, может не стоит». Я стала ловить себя на таких мыслях и пытаться реагировать. Хотя до сих пор во мне есть страх, неуверенность, стеснение. Когда мне предложили стать директором ОМКФ, моя реакция была классической: «О боже, я не справлюсь». Я ночами не спала, переживала. А потом в какой-то момент подумала: «В смысле, не справлюсь? Конечно, справлюсь». И, кажется, пока справляюсь.

Шерил Сэндберг

Равные возможности

В этом году на Одесском кинофестивале мы провели конференцию, посвященную вопросу гендерного баланса в киноиндустрии. Нужно понимать, что никто не говорит о том, что мы против мужчин в кино. Только не это. Речь идет как раз о другом – о равных возможностях с учетом определенных особенностей. К примеру, женщины могут уйти в декретный отпуск. Но есть и те, кто хочет и готов работать. Их вполне может устраивать, если есть возможность детям находиться рядом на съемочной площадке или в офисе. Зачастую о таком вообще не думают, не говорят.

Статистически доказано, что женщинам предлагают меньшую зарплату, чем мужчинам.

Другой важный вопрос – оплата. У женщин она, как правило, меньше. Статистически доказано, что женщинам предлагают меньшую зарплату, чем мужчинам. Как-то я услышала от достаточно прогрессивной женщины, мол, «ну он же мужчина, ему нужно содержать семью, потому и платить ему нужно больше». Этот критерий для меня странный, ведь он не имеет ничего общего с профессиональным уровнем специалиста. И это реально происходит сегодня в 21 веке. Многие даже не задумываются об этом, и касается такая ситуация не только кино, а практически всех сфер.

Благодаря тому, что наша киноиндустрия еще на этапе формирования, мы многое можем заложить уже сейчас. Все мы принимаем активное участие в ее развитии, в том, какие должны быть правила, процедуры, какое кино должно поддерживаться, как должен быть организована дистрибуция. Если вопросы о гендерном балансе и равной оплате тоже поднимать и внедрять, это откроет для нас много возможностей.

Читайте также: Украинское кино – это адреналин. Юлия Синькевич о развитии кинематографа в стране и о том, как выжить накануне Одесского кинофестиваля