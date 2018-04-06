В сети появились первые кадры с Мерил Стрип из нового сезона сериала Большая маленькая ложь

Во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь" появится оскароносная американская актриса Мерил Стрип. Она исполнит роль тещи одной из главных героинь.

Как передает Vogue, в Монтерее, Калифорния, стартовали съемки сериала Большая маленькая ложь 2, и в сети наконец-то стали доступны первые кадры нового сезона. На одном из снимков, который в своем Instagram опубликовала актриса Николь Кидман, можно увидеть и новичка сериала – Мерил Стрип.

На фото Мерил Стрип сидит на полу в спальне вместе с героиней Николь Кидман и своими "экранными" внуками.

Свежими кадрами со съемок второго сезона сериала Большая маленькая ложь поделились и другие участницы проекта – актрисы Риз Уизерспун, Лора Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.

Допис, поширений користувачем @lauradern 19 Бер 2018 р. о 6:04 PDT

Допис, поширений Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) 15 Бер 2018 р. о 6:05 PDT

Допис, поширений shailene woodley (@shailenewoodley) 15 Бер 2018 р. о 6:54 PDT

Напомним, премьера первого сезона сериала Большая маленькая ложь состоялась 19 февраля 2017 года. Выход второго сезона запланирован на 2019 год.

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