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В сети появились первые кадры с Мерил Стрип из нового сезона сериала Большая маленькая ложь

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Кадр из сериала Большая маленькая ложь
© HBO

Кадр из сериала Большая маленькая ложь

Во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь" появится оскароносная американская актриса Мерил Стрип. Она исполнит роль тещи одной из главных героинь.

Как передает Vogue, в Монтерее, Калифорния, стартовали съемки сериала Большая маленькая ложь 2, и в сети наконец-то стали доступны первые кадры нового сезона. На одном из снимков, который в своем Instagram опубликовала актриса Николь Кидман, можно увидеть и новичка сериала – Мерил Стрип.

First day on the set with Meryl and “my” darling boys! #BigLittleLies

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

На фото Мерил Стрип сидит на полу в спальне вместе с героиней Николь Кидман и своими "экранными" внуками.

Свежими кадрами со съемок второго сезона сериала Большая маленькая ложь поделились и другие участницы проекта – актрисы Риз Уизерспун, Лора Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.

 

Напомним, премьера первого сезона сериала Большая маленькая ложь состоялась 19 февраля 2017 года. Выход второго сезона запланирован на 2019 год.

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