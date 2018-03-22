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В Сан-Франциско устроили дог-френдли премьеру фильма Остров собак Уэса Андерсона

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В Сан-Франциско устроили дог-френдли премьеру фильма Остров собак Уэса Андерсона
Фото: Peter Prato / The New York Times

В одном из кинотеатров Сан-Франциско устроили дог-френдли показ фильма Остров собак режиссера Уэса Андерсона.

B.Y.O.D. или Bring Your Own Dog (Возьми с собой свою собаку) – гласила надпись на афише предпоказа, пишет The New York Times.

Показ прошел с полным солд-аутом – все места в 234-местном кинотеатре были распроданы.

Перед самим показом собаки позировали для фотографов на красной дорожке.

 

Фото: Peter Prato / The New York Times

Новый фильм Андерсона рассказывает о вымышленном японском городе Мегасаки, откуда все собаки были изгнаны на свалку под названием Остров мусора. Инициатор дог-френдли показа Андреа Бертолини сказала, что как только увидела трейлер, знала, что хочет провести показ для четырехлапых зрителей.

Ее идею поддержал кинотеатр Roxie, у которого уже был определенный опыт в таких мероприятиях.  В течение последних двух лет здесь проходит Нью-йоркский фестиваль кино о собаках. «Мы любим собак, - сказала представитель кинотеатра. - У нас не было никаких сомнений».

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