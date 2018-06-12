В работе Netflix произошел глобальный сбой

Сервис был недоступен в нескольких странах

Издание The Independent сообщает, что пользователи по всему миру сообщили, что в работе американского сервиса потокового видео Netflix произошел сбой.

При попытке залогиниться в сервисе выдает ошибку. Видео не загружаются.

В данный момент неизвестно, решена ли проблема.

Ранее сообщалось, что организаторы Каннского кинофестиваля отказались включать фильмы американского телеканала и сервиса потокового видео Netflix в конкурсную программу.

Директор фестиваля Тьерри Фремо в интервью THR рассказал, что Netflix будет разрешено показывать свои фильмы вне конкурсной программы, но не смогут бороться за получение наград, таких как Золотая пальмовая ветвь.