В Польше презентовали документальный фильм о российской агрессии в Украине

В пятницу, 29 июня, в Варшаве состоялась премьера документального фильма Дружба в тени Кремля. Завтра Украина, который рассказывает о работе польских и украинских волонтеров.

Об этом сообщает Укринформ.

Работу волонтеров над докладом Российские военные преступления в Украине в 2014 году возглавила депутат Сейма Малгожата Госевська.

"Когда мы узнали, что депутат Госевська готовит доклад о российских преступления, решили поддержать эту работу фильмом, который стал бы методом давления, чтобы Европа не могла легко отбрасывать аргументы, содержащиеся в этом докладе, а также попыткой показать это широкой публике", - отметил один из режиссеров ленты Войцех Яхимяк.

Фильм основан на показаниях, записанных авторами фильма во время поездок в 2017 году в зону АТО, и встреч с бывшими пленными боевиков на Донбассе. Герои фильма, в частности активистка Ирина Довгань, протестантский пастор Александр Хомченко и другие, рассказывают о том, как их пытали боевики в 2014 году.

Как отмечают создатели документальной ленты, она снятая под влиянием слов президента Леха Качиньского, сказанными во время визита в Тбилиси в августе 2008 года, когда происходила русская оккупация части Грузии: "Сегодня это Грузия, завтра Украина, послезавтра - балтийские страны, а затем наступит время и Польши".

Лента стала второй в цикле Дружба в тени Кремля, снятом польскими документалистами. Первая называется Сегодня Грузия и рассказывает о российско-грузинской войне 2008 года. Польские режиссеры снимали свои фильмы с трех перспектив: войны в Украине, смоленской трагедии и создания союза стран Центрально-Восточной Европы, находившихся в зоне влияния СССР.

В первой половине 2016 года состоялись презентации документа в Европарламенте, Верховной Раде Украины, Сейме Польши на заседании ОБСЕ. В апреле 2016 года Госевська лично передала доклад в Международный уголовный суд в Гааге.

Ранее фильм украинского режиссера попал в список лучших фильмов 2018 года.