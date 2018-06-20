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Уважать разнообразие. BAFTA озвучила требования к конкурсным фильмам

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В 2018 году в номинации Лучший режиссер премии BAFTA не было ни одной женщины

В 2018 году в номинации Лучший режиссер премии BAFTA не было ни одной женщины

Премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) озвучила критерии разнообразия, которые должны быть соблюдены кандидатами на ее получение в 2019 году.

Британская академия столкнулась с критикой после того, как в этом году были представлены только два не белокожих актера из 20 номинантов, а в номинации Лучший режиссер не были представлены женщины, пишет Variety.

Ранее BAFTA заявляла, что будет придерживаться стандартов разнообразия, а теперь сформулировала их.

Представленные фильмы должны соответствовать стандартам разнообразия, определенным академией в четырех направлениях: присутствие на экране, руководство проектом, опыт работы и доступ аудитории.

Председатель Комитета кинофестиваля BAFTA Марк Самуэльсон отметил, что фильмы, которые получают финансирование BBC Films или Film4, по определению должны выполнять критерии разнообразия.

 

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