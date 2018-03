В омут с головой. Рецензия на триллер с Хоакином Фениксом - Тебя никогда здесь не было

В украинский прокат выходит новый фильм Линн Рэмси “Тебя никогда здесь не было”. Рэмси – режиссер, которая снимает редко, но что называется метит не в бровь, а в глаз. Что замечательно, каждый раз шотландка попадает именно в эту метафорическую цель.

Последним ее фильмом была драма Что-то не так с Кевином – душераздирающая история, построенная на сложной динамике отношений матери и сына и на хитром монтаже. С момента выхода той картины прошло шесть лет, но фильм Тебя никогда здесь не было можно смело назвать духовным родственником Кевина. Есть что-то похожее даже в их названиях. Некая неопределенность, отказ от привычного хода событий.

Сюжет

Наше время. Нью-Йорк. Ветеран и бывший “фбровец” с израненной душой Джо живет с престарелой матерью и выполняет опасные задания: он наемник, вызволяющий девушек из сексуального рабства. Однажды к нему поступает новый заказ. Джо должен разыскать дочку сенатора штата Альберто Вотто Нину. Ее вроде бы похитили.

Джо находит Нину в нью-йоркском борделе для наделенных властью клиентов. Убив охранников, он забирает накаченную наркотиками девушку и отвозит ее в гостиницу. Тут начинается серия еще более страшных и пугающих событий. Сенатор Вотто кончает жизнь самоубийством, за Джо открывают охоту то ли полицейские, то ли переодетые наемники, его маму убивают.

Кровавый след ведет куда-то в офис губернатора. Выясняется, что Нина была его любимицей.

© Amazon Studios

Сценарий и драматургия

По сути, сюжет нового фильма Линн Рэмси можно описать в двух словах: неуравновешенный ветеран вызволяет девушек из сексуального рабства и в какой-то момент сталкивается с чуть более могущественным противником. Но важен здесь путь. Вообще Рэмси при всей ее “широкой известности в узких кругах” чуть ли не лучший режиссер в мире, способный максимально эффектно показать этот самый путь.

То же самое было и с Что-то не так с Кевином, и, например, с короткометражкой 2012 года Пловец, которую режиссер сняла для Летних Олимпийских игр того же года. В ней была только река и пловец, на пути которого иногда возникали определенные препятствия.

У Джо тоже есть только дорога, по которой он движется к цели. Плюс – мама, как еще одна причина жить. И прошлое, которое мы постоянно видим во флэшбеках. Таким образом он спускается в ад социальный, а мы – в его собственный. И тут стоит упомянуть еще одну особенность ведения повествования Линн Рэмси: с помощью внутренних рифм, простого сценария, разбитого на множество осколков и сложных вопросов, сформированных только до половины, она собирает пазл внутреннего мира своего героя. Действующего в реальном Нью-Йорке, но существующего уже где-то в совершенно другом месте.

© Amazon Studios

В процессе просмотра понимаешь, насколько это сложная работа, сочетающая интуицию и мастерство. “Про что?” и “Как?” здесь соединяются в кувалду, или молоток, которым безжалостно орудует Джо, и бьют зрителя по голове. При этом смысл отодвигается на второй план: настолько эффектная и красивая в своей сложносочененности структура у картины.

Картинка и актеры

Рэмси, по ее же словам, изначально планировала на главную роль именно Хоакина Феникса. Конечно, была парочка запасных вариантов, но сложно себе представить в роли Джо кого-то другого, кроме него. Во-первых, у Феникса талант играть именно таких персонажей, стоящих на грани с безумием. Как выразилась сама режиссер: ”С фейерверком в голове”.

Во-вторых, актер обладает странной, как будто бы уже надломленной внешностью и готов идти по этому пути еще дальше. Здесь он сутулится, меняет походку. Воплощает возмездие, и в то же время показывает на своем примере, что может сотворить с человеком система.

© Amazon Studios

В-третьих, Феникс – метафорический центр фильма, его стержень. Он по сути и есть сам фильм. Актер словно глаз урагана, вокруг которого вращается все остальное. Не будет его, вещи и люди попадают вниз бесформенной кучей.

Но пока они в воздухе, они должны летать красиво. За музыку и монтаж здесь отвечают те же люди, что и в фильме Что-то не так с Кевином – Джонни Гринвуд и работавший с Вернером Херцогом, великий Джо Бини, но, видимо, из-за смены жанра (поступательная драма тогда, остросюжетный триллер сейчас) и хронометража (почти два часа против стандартных полутора) выглядит и звучит все в Тебя здесь никогда не было еще более эффектно.

Тебя никогда здесь не было – вердикт НВ

10/10

Удивительное дело: перед нами сюжетно довольно простой триллер про наемного убийцу, который, тем не менее, выглядит божественным откровением. Как бы высокопарно это не звучало. Конечно, кинематограф Рэмси работает на внешний эффект, но, во-первых, с помощью сложного персонажа она обеспечила свою историю глубиной а, во-вторых, в связи с ее новым фильмом тянет достать из оборота заезженное и потерявшее в современном мире свою силу слово “уникальный”. Так вот, Линн Рэмси сняла уникальный фильм.

Тебя никогда здесь не было

You Were Never Really Here

Драматический триллер

2017 год

США

Режиссер – Линн Рэмси

В главных ролях: Хоакин Феникс, Екатерина Самсонова, Джудит Анна Робертс, Алессандро Нивола, Алекс Манетт и другие.

