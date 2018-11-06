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В Лос-Анджелесе стартовала оскаровская кампания Донбасса Сергея Лозницы

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В Лос-Анджелесе стартовала оскаровская кампания Донбасса Сергея Лозницы
Кадр из фильма Донбасс

5 ноября в Лос-Анджелесе прошел показ фильма Донбасс Сергея Лозницы в присутствии режиссера. Мероприятие состоялось в Американском институте киноискусства (AFI), где в разные годы свои фильмы представляли Аньес Варда, Николас Виндинг Рефн и Леос Каракс.

Украинский оскаровский комитет в этом году выбрал Донбасс претендентом на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке. В рамках оскаровской промо-кампании в Лос-Анджелесе состоится пять показов драмы о событиях на востоке Украины. Первый сеанс для киноакадемиков прошел с аншлагом 4 ноября во кинотеатре NeueHouse.

Фильм Сергея Лозницы состоит из тринадцати коротких сюжетов, которые показывают панораму жизни на оккупированных территориях. Премьера Донбасса состоялась в рамках программы Особый взгляд Каннского кинофестиваля, где он был отмечен премией за режиссуру.

Донбасс Лозницы также включен в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Фильм вышел в украинский прокат 18 октября.

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