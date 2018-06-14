В Киеве покажут лучшие швейцарские фильмы последних лет

Сегодня, 14 июня в кинотеатре Киев стартует второй фестиваль Неделя швейцарского кино, собравший в своей программе лучшие и самые актуальные художественные фильмы Швейцарии последних лет.

Открывается фестиваль комедией Стрикер - о людях, которые выбегают голыми во время массовых мероприятий – например, футбольных матчей.

Почетным гостем второй Недели швейцарского кино станет продюсер этого фильма Давид Луизи.

Вместе с братом, режиссером ленты Петером Луизи, они начинали карьеру в рекламе, становились призерами международных фестивалей и много лет занимаются съемками и продюсированием швейцарского кино. Для Давида это не первый визит в Украину: в 2012 году он вместе с Петером представлял комедию Песочный человек, которая участвовала в конкурсной программе Одесского кинофестиваля.

Также в рамках Недели швейцарского кино будут показаны мелодрамы 7 дней и Вокруг Луизы, триллер Дневник моего разума и драма Божественный порядок.

Неделя швейцарского кино пройдет с 14 по 18 июня. Фестиваль организован Посольством Швейцарии в Украине.

Полная программа Недели швейцарского кино

СТРИКЕР / FLITZER

Страна: Швейцария, 2017

Хронометраж: 98 мин.

Жанр: комедия

Режиссер: Петер Луизи

В ролях: Бит Шлаттер, Доро Мюглер

Чтобы выкрутиться из финансовых проблем, школьный учитель Бальц Наеф нанимает и тренирует стрикеров для нелегальных спортивных ставок. Хотя он с командой превращает стрикинг в новый модный спорт, его дела не идут в гору. Более того, проблемы Бальца только начинаются.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК / DIE GÖTTLICHE ORDNUNG

Страна: Швейцария, 2017

Хронометраж: 96 мин.

Жанр: драма

Режиссер: Петра Бьондина Фольпе

В ролях: Мари Леюенбергер, Максимилиан Симонишек, Рэйчел Брауншвейг

1971 год. Нора – молодая домохозяйка и мать, живущая в маленькой деревушке с мужем и двумя сыновьями. Швейцарскую глубинку не затронули социальные потрясения 68 года. Тихая жизнь Норы тоже не поменялась – до того момента, пока она не начала борьбу за избирательное право женщин.



ВОКРУГ ЛУИЗЫ / AUTOUR DE LUISA



Страна: Швейцария, Бельгия, 2017

Хронометраж: 85 мин.

Жанр: драма

Режиссер: Ольга Баиллиф

В ролях: Фабрис Адд, Анук Амати

Луиза, 40-летняя певица, и ее напарник Жюльен, гитарист и композитор, выступают вместе уже много лет. Однажды отец Луизы, которого она не видела еще со времен молодости, подходит к ней после концерта. Он серьезно болен – эта встреча заставит Луизу по-другому взглянуть на собственную жизнь.

ДНЕВНИК МОЕГО РАЗУМА / JOURNAL DE MA TÊTE

Страна: Швейцария, 2018

Хронометраж: 70 мин.

Жанр: драма

Режиссер: Урсула Майер

В ролях: Фанни Ардан, Кейси Моттет Кляйн

Перед тем как хладнокровно застрелить своих родителей, 18-летний студент детально описывает свои планы в дневнике. Он отправляет его по почте своей преподавательнице, а затем совершает убийство и сдается полиции. Эстер Фонтанель пытается разобраться, что произошло с ее учеником и что привело к трагедии.



7 ДНЕЙ / 7 GIORNI

Страна: Италия, Швейцария, 2016

Хронометраж: 96 мин.

Жанр: мелодрама

Режиссер: Роландо Колла

В ролях: Бруно Тодескини, Алессия Барела

Иван и Кьяра встретились на сицилийском острове, где идет подготовка к свадьбе их друзей, и влюбились друг в друга. Не смотря на замужество Кьяры и нежелание Ивана повторять ошибки его прошлых отношений, они решают остаться вместе – всего на 7 дней, до конца свадьбы.

Кадры из фильмов предосатвлены компанией Arthouse Traffic