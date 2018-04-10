В Каннах состоится мировая премьера фильма о молодом Хане Соло

На 71-м Каннском фестивале состоится мировая премьера спин-оффа легендарной эпопеи Звездные войны – фильма Хан Соло: Звездные войны. Истории (Solo: A Star Wars Story).

Показ фильма в Каннах состоится 15 мая в Grand Théâtre Lumière – за десять дней до выхода на большие экраны (25 мая).

Это уже третий по счету фильм о вселенной Звездных войн, который будет предстален именно в Каннах. В 2002 году на фестивале состоялась премьера второго эпизода саги Атака клонов, а в 2005 году - Мести ситхов.

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Режиссером спин-оффа стал Рона Говард, а главную роль исполнил Олден Эрнерайк. Также к актерскому составу присоединились Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Валлер-Бридж, Юонас Сутотамо и Пол Беттани.

Кроме того, 9 апреля был выпущен новый трейлер фильма Хан Соло: Звездные войны. Истории.

71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. Председателем жюри в этом году станет актриса Кейт Бланшетт.

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