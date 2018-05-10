В Каннах показали первый кадр триллера об украинском Голодоморе Гарет Джонс

В Каннах, в рамках работы кинорынка Marché Du Film, презентовали первый официальный кадр и полный актерский состав политического триллера Гарет Джонс режиссера Агнешки Холланд.

Кадр из фильма представляет актера Джеймса Нортона (Война и мир, Макмафия) в образе главного героя ленты, валлийского журналиста Гарета Джонса. Роль британской журналистки Ады Брукс, которая работает в Москве, исполняет Ванесса Кирби (Корона, Миссия невыполнима: Фолаут). Номинант на премию Золотой глобус американский актер Питер Сарсгаард (Джеки, Великолепная семерка) играет в триллере главу московского бюро The New York Times Уолтера Дюранти.

Также к команде присоединились британский актер Джозеф Моул (Игра престолов) в роли Джорджа Оруэлла и Кеннет Крэнэм (Малефисента), который играет премьер-министра Великобритании времен Первой мировой войны Ллойда Джорджа.

Также в фильме снимаются украинские актеры Яков Ткаченко (Припутни), Олег Драч (Незламна, Молитва за гетмана Мазепу), Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая и Алина Ковальская.

На создание ленты авторов вдохновила история молодого журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз, чтобы донести до мирового сообщества правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине. То, что на первый взгляд казалось обычным журналистским расследованием, превратилось в смертельно опасное путешествие, разоблачения которой стали основой для написания романа Скотный двор Джорджа Оруэлла.

Политический триллер Гарет Джонс совместно снимают Польша, Украина и Великобритания. Картина снимается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Польского института кинематографии, Kraków Film Commission, ORKA, Kino Świat и компании Creative Scotland.

В марте съемки фильма прошли в Украине, дальше международная команда работала в Польше, а до конца мая работа над проектом продолжится в Эдинбурге (Шотландия).

Премьера политического триллера Гарет Джонс запланирована на 2019 год.

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