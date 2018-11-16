В Японии нашли потерянный фильм Уолта Диснея

В Японии, в личной коллекции 84-летнего Ясуши Ватанабэ, был обнаружен один из ранних фильмов Уолта Диснея, который считали утерянным
Как сообщает ВВС, коллекционер аниме купил фильм у оптового торговца игрушками в Осаке, будучи подростком, и заплатив всего 500 иен (3,45 фунтов стерлингов). Он хранился у Ватанабэ в течение 70 лет, прежде чем он понял, какую ценность он представляет.
16-миллиметровый мультфильм под названием Neck&Neck был подписан именем Mickey Manga Spide (Mickey Cartoon Speedy). Ватанабэ догадался, что был обладателем одного из первых мультфильмов выдающегося мультипликатора, прочитав книгу Дэвида Боссерта Счастливый кролик Освальд: В поисках утерянных мультфильмов Диснея.
В Walt Disney Archive подтвердили, что двухминутный мультфильм был одним из утраченных фильмов о кролике Освальде.
«Поскольку я был поклонником Диснея в течение многих лет, я счастлив, что смог сыграть определенную роль в этом», - сказал Ватанабэ газете Asahi Shimbun.
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