Установлен новый кассовый рекорд в истории украинского кино

Фильм Скажене весілля уже на третьей неделе проката побил кассовый рекорд для украинского кино, установленный в прошлом году мультфильмом Викрадена принцеса: Руслан і Людмила.

40 040 939 грн собрала комедия Скажене весілля на третьей неделе проката в кинотеатрах Украины. Картину посмотрели 471 587 зрителей. На сегодняшний день это абсолютный рекорд среди фильмов украинского производства.

Об этом на своей страничке в фейсбук сообщила со-продюсер фильма Ирина Костюк.

Комедия режиссера Влада Дикого рассказывает об особенностях украинского гостеприимства: как респектабельный глава семейства средних лет принимает новость о том, что его дочь решила выйти замуж за темнокожего француза. Отец решает во чтобы то ни стало расстроить будущую свадьбу.

Напоминаем, фильм Скажене весілля – это дебютная работа телеведущего и шоумена Юрия Горбунова в качестве продюсера. Главные роли в фильме исполняют Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, а также сам Юрий Горбунов и др. В эпизодических ролях появляются Потам, Monatik, Олег Винник.

Слушайте интервью со-продюсера фильма Ирины Костюк для авторской программы Алексея Тарасова Скажені пси на радио НВ:

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