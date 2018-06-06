Умерла Кира Муратова

Сегодня, 6 июня, умерла известный украинский режиссер Кира Муратова.
Об этом NV.ua только что стало известно из собственных источников.
Об этом также сообщил у себя в Фейсбуке журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.
Муратовой было 83 года. Легендарный украинский режиссер жила в Одессе.
Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки.
Кира Муратова на кинофестивале в Риме в ноябре 2012 года. Фото EPA
Изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа.
В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 1962 году.
Режиссерские работы Муратовой:
1962 — У крутого яра (короткометражный)
1964 — Наш честный хлеб
1967 — Короткие встречи
1971 — Долгие проводы
1979 — Познавая белый свет
1983 — Среди серых камней
1987 — Перемена участи
1989 — Астенический синдром
1992 — Чувствительный милиционер
1994 — Увлеченья
1997 — Три истории
1999 — Письмо в Америку (короткометражный)
2001 — Второстепенные люди
2002 — Чеховские мотивы
2004 — Настройщик
2005 — Справка (короткометражный)
2006 — Кукла (короткометражный)
2007 — Два в одном
2009 — Мелодия для шарманки
2012 — Вечное возвращение
После премьеры картины Вечное возвращение Муратова заявила, что уходит из кинематографа.
В фильмах Киры Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько.
Среди наград Муратовой - специальный приз жюри Серебряный медведь 40-го Берлинского кинофестиваля (1990), почетный Леопард Международного кинофестиваля в Локарно (1994), Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (1997), главная премия Искусств (1999, Берлинская Академия искусств), премия Свобода (2000, Американский фонд кино), государственная премия Украины имени Александра Довженко (2002) - за значительный вклад в развитие отечественного киноискусства, приз Золотой Дюк за вклад в киноискусство - Одесский международный кинофестиваль (2014).
Комментарии
Правила комментирования