Умерла Кира Муратова

Сегодня, 6 июня, умерла известный украинский режиссер Кира Муратова.

Об этом NV.ua только что стало известно из собственных источников.

Об этом также сообщил у себя в Фейсбуке журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.

Муратовой было 83 года. Легендарный украинский режиссер жила в Одессе.

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки.

Кира Муратова на кинофестивале в Риме в ноябре 2012 года. Фото EPA

Изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа.

В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 1962 году.





Режиссерские работы Муратовой:

1962 — У крутого яра (короткометражный)

1964 — Наш честный хлеб

1967 — Короткие встречи

1971 — Долгие проводы

1979 — Познавая белый свет

1983 — Среди серых камней

1987 — Перемена участи

1989 — Астенический синдром

1992 — Чувствительный милиционер

1994 — Увлеченья

1997 — Три истории

1999 — Письмо в Америку (короткометражный)

2001 — Второстепенные люди

2002 — Чеховские мотивы

2004 — Настройщик

2005 — Справка (короткометражный)

2006 — Кукла (короткометражный)

2007 — Два в одном

2009 — Мелодия для шарманки

2012 — Вечное возвращение

После премьеры картины Вечное возвращение Муратова заявила, что уходит из кинематографа.

В фильмах Киры Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько.

Среди наград Муратовой - специальный приз жюри Серебряный медведь 40-го Берлинского кинофестиваля (1990), почетный Леопард Международного кинофестиваля в Локарно (1994), Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (1997), главная премия Искусств (1999, Берлинская Академия искусств), премия Свобода (2000, Американский фонд кино), государственная премия Украины имени Александра Довженко (2002) - за значительный вклад в развитие отечественного киноискусства, приз Золотой Дюк за вклад в киноискусство - Одесский международный кинофестиваль (2014).