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Умерла Кира Муратова

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Умерла Кира Муратова

Сегодня, 6 июня, умерла известный украинский режиссер Кира Муратова. 

Об этом NV.ua только что стало известно из собственных источников. 

Об этом также сообщил у себя в Фейсбуке журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.

 

Муратовой было 83 года. Легендарный украинский режиссер жила в Одессе. 

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки.

Кира Муратова на кинофестивале в Риме в ноябре 2012 года. Фото EPA

Изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа.
В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 1962 году.

Режиссерские работы Муратовой: 

1962 — У крутого яра (короткометражный)
1964 — Наш честный хлеб
1967 — Короткие встречи
1971 — Долгие проводы
1979 — Познавая белый свет
1983 — Среди серых камней
1987 — Перемена участи
1989 — Астенический синдром
1992 — Чувствительный милиционер
1994 — Увлеченья
1997 — Три истории
1999 — Письмо в Америку (короткометражный)
2001 — Второстепенные люди
2002 — Чеховские мотивы
2004 — Настройщик
2005 — Справка (короткометражный)
2006 — Кукла (короткометражный)
2007 — Два в одном
2009 — Мелодия для шарманки
2012 — Вечное возвращение 

После премьеры картины Вечное возвращение Муратова заявила, что уходит из кинематографа.

В фильмах Киры Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько.

Среди наград Муратовой - специальный приз жюри Серебряный медведь 40-го Берлинского кинофестиваля (1990), почетный Леопард Международного кинофестиваля в Локарно (1994), Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (1997), главная премия Искусств (1999, Берлинская Академия искусств), премия Свобода (2000, Американский фонд кино), государственная премия Украины имени Александра Довженко (2002) - за значительный вклад в развитие отечественного киноискусства,  приз Золотой Дюк за вклад в киноискусство - Одесский международный кинофестиваль (2014).

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