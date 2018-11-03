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Умер "крестный отец гонконгского кинематографа" Рэймонд Чоу

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Рэймонд Чоу
Фото: Filepic

Рэймонд Чоу

В пятницу, 2 ноября, умер "крестный отец гонконгского кинематографа" Рэймонд Чоу.

Об этом сообщает AP

Чоу был 91 год. 

За всю свою жизнь он стал продюсером для более 600 фильмов, в том числе с участием Брюса Ли (самый известный Выход дракона собрал $40 млн в мировом кинопрокате) и Джеки Чана (Разборки в Бронксе, который собрал более $32 млн только в американском кинопрокате).

Именно после съемок в фильме Час пик, который продюсировал Чоу, Джеки Чан стал самым популярным китайским актером в Голливуде.

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Рэймонд Чоу родился в Гонконге в 1927 году. В киноиндустрию он перешел из журналистики, до этого работал в американских СМИ.

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