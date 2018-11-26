Умер Бернардо Бертолуччи

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался на 77 году жизни 26 ноября.
Как сообщает местное издание Repubblica, режиссер таких шедевров как Последнее танго в Париже, Последний император, Ускользающая красота умер в Риме после долгой болезни.
Бернардо Бертолуччи - итальянский кинорежиссер, драматург и поэт. “Снимать – значит жить”, – говорил гениальный Бертолуччи. Кино действительно стало для итальянца любимым делом всей жизни. О таланте и огромном вкладе режиссера в мировое киноискусство свидетельствуют множественные награды: Бернардо Бертолуччи удостоен премий Оскар, Золотой глобус, Сезар, Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и Золотого льва Венецианского кинофестиваля.
Самые известные работы мастера – Конформист, Последнее танго в Париже, Двадцатый век, Последний император, Ускользающая красота, Мечтатели, Маленький Будда.
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