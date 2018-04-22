Умер американский актер и комик Верн Тройер

Американский актер и стендап-комик Верн Тройер, известный своими ролями в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе, умер в субботу, 21 апреля, в возрасте 49 лет, сообщает TMZ.

Как отмечается, актер умер в больнице в Лос-Анджелесе, куда был госпитализирован в начале апреля. Сообщается, что он боролся с алкогольной зависимостью.

Тройер был самый маленький из всех людей, появлявшихся на экране. Его рост составлял 81 см.

Наибольшую известность актеру принесла роль Мини-Мы в фильме Остин Пауэрс: Голдмембер. Тройер также исполнил роли в фильмах Гарри Поттер и Философский камень, Люди в черном, Страх и ненависть в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что умер шведский диджей Авичи.